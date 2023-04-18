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4月20日性別平等教育日 玫瑰少年再喚多元性別議題

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣高樹國中去年將老舊廁所改建，男廁標誌上玫瑰圖樣，女廁帶入大樹元素，不論哪種性別，都能像玫瑰般溫柔美麗，也能像大樹一樣堅強茁壯被依靠。記者張已亷／攝影
屏東縣高樹國中去年將老舊廁所改建，男廁標誌上玫瑰圖樣，女廁帶入大樹元素，不論哪種性別，都能像玫瑰般溫柔美麗，也能像大樹一樣堅強茁壯被依靠。記者張已亷／攝影

23年前屏東高樹國中學生葉永鋕因陰柔特質遭霸凌，提前離開教室去上廁所時發生意外離世，此事件促成推動性平法，教育部定4月20日為性別平等教育日，該校前年改造校園老舊廁所，將男廁標誌設計為玫瑰圖樣，女廁加入大樹元素，教育部長潘文忠、縣長周春米今到學校聽取屏東性別平等教育成果分享，盼為學生打造更安全友善的學習環境。

2000年4月20日國中3年級的葉永鋕因性別氣質較陰柔屢遭同儕欺負，當天趁上課時間提前去廁所，卻遲遲未歸，後來被人發現孤身倒臥血珀中過世，引起台灣社會關注多元性別議題，促成訂定性別教育平等法，教育部於去年將意外發生日訂為性別平等教育日。

教育部長潘文忠表示，「葉永鋕事件」給台灣社會非常重要的省思，促成19年前將二元傳統性別觀的「兩性平等教育法」修訂為具普遍性的「性別平等教育法」，讓社會瞭解孩子各具獨特多元特質，打破性別刻板印象，保障他們的權益不受侵害。

他說，性別法走了近20年，「路還很遠」，社會對於彼此多元差異仍存有誤解，今天是紀念日首年，希望從校園起步，建立友善孩童的就學環境。

縣長周春米表示，永鋕的離去帶給家人無比傷痛，但給予推動性平更加前進的力量，高樹國中去年將老舊廁所改建，男廁標誌上玫瑰圖樣，女廁帶入大樹元素，象徵不論哪種性別都能像玫瑰般溫柔美麗，也能像大樹一樣堅強茁壯被依靠，「誰都可以做自己、表現自己」，性別友善漫漫長路，結伴同行持續前進。

立委鍾佳濱指出，葉永鋕的不幸事故，導因當時台灣整體教育環境不友善，欠缺性別平等概念，對於霸凌事件也欠缺警覺，在事發後在民間團體大力推動下，社會對於性別認同觀念日漸開放，性別教育與校園人權也較23年前進步，但是校園性騷擾、霸凌問題仍然存在，未來需要大家共同努力，打造軟硬體兼具的友善校園。

屏東性別平等教育輔導團也分享教學內容和成果，從東港迎王平安祭典看見性別脈絡，並以教學示例探討跨族群文化的性別角色分工，另擴及全球化人口移動下，女性旅行的身體實踐及教師性平教學路上的覺察，藉此增進學生們相互理解與尊重，營造性別友善環境。

屏東縣高樹國中前年改造校園老舊廁所為性別友善廁所，教育部長潘文忠（中）、縣長周春米（左）、立委鍾佳濱（右）今到學校參觀。記者張已亷／攝影
屏東縣高樹國中前年改造校園老舊廁所為性別友善廁所，教育部長潘文忠（中）、縣長周春米（左）、立委鍾佳濱（右）今到學校參觀。記者張已亷／攝影
屏東縣高樹國中去年將老舊廁所改建，男廁標誌上玫瑰圖樣，女廁帶入大樹元素，不論哪種性別，都能像玫瑰般溫柔美麗，也能像大樹一樣堅強茁壯被依靠。記者張已亷／攝影
屏東縣高樹國中去年將老舊廁所改建，男廁標誌上玫瑰圖樣，女廁帶入大樹元素，不論哪種性別，都能像玫瑰般溫柔美麗，也能像大樹一樣堅強茁壯被依靠。記者張已亷／攝影
教育部長潘文忠（中）、縣長周春米（右）、立委鍾佳濱（左）今到學校聽取屏東性別平等教育成果分享，盼為學生打造更安全友善的學習環境。記者張已亷／攝影
教育部長潘文忠（中）、縣長周春米（右）、立委鍾佳濱（左）今到學校聽取屏東性別平等教育成果分享，盼為學生打造更安全友善的學習環境。記者張已亷／攝影
玫瑰少年葉永鋕事件今23周年，教育部定4月20日為性別平等教育日，盼喚起台灣社會關注多元性別議題。記者劉學聖／攝影
玫瑰少年葉永鋕事件今23周年，教育部定4月20日為性別平等教育日，盼喚起台灣社會關注多元性別議題。記者劉學聖／攝影

教育部 屏東

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