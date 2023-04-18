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準公教保員「同工不同酬」每月價差8千元 教保團體籲加薪

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全國三大幼教總會今天率超過250人，在立法院召開教保人員權益研商公聽會，盼能爭取提升準公幼教保員待遇至3萬5000元。記者趙宥寧／攝影
全國三大幼教總會今天率超過250人，在立法院召開教保人員權益研商公聽會，盼能爭取提升準公幼教保員待遇至3萬5000元。記者趙宥寧／攝影

行政院今年元月起替公共化托育人員加薪7000元、非營利教保員起薪至少3萬8000元，但準公共教保員薪水卻僅調高1000元、每月月薪僅3萬元。全國三大幼教總會今天率超過250人，在立法院召開教保人員權益研商公聽會，盼能爭取提升準公幼教保員待遇至3萬5000元，並爭取鬆綁私立幼兒園收費數額、調整準公共第三期契約收費，避免教保員淪為低薪行業，讓托育師資能更穩定。

立委黃國書表示，為解決國內少子女化危機，教育部自107學年起建制準公共教保服務，跟私幼合作提供平價教保，簽約後的收費、教保員薪資必須要依照政府規範，但近年萬物齊漲，只有薪水沒漲，尤其行政院今年起替非營利幼兒園加薪，加薪後與準公共教保員落差達8000元，低薪條件讓幼兒園飽受缺工之苦，也會影響幼兒受教品質。

立委張廖萬堅也說，多次與教育部召開協調會，教育部也自承「提高薪水就能找到人」，但非營利、公幼硬體設備都是政府出錢，較有餘裕調整教保員待遇，反之準公共、私幼成本負擔大，職場也是自由競爭，若園所加入政府準公共化政策，教育部應嚴正面對教保員待遇的差距，「不可能說補助不增加，家長負擔也不增加」。

立委李昆澤表示，不分黨派立委訴求，除了不增加家長負擔，也希望教保員同工同酬，保障教保員基本權益。他也訴求，不管公幼、非營利、準公共、私幼，教保員在這四種園所都是一樣辛苦工作、付出心力照顧孩子，不該因經營型態不同導致薪資差異。

全國幼兒園暨教保人員聯盟總會長劉秋芳以高雄為例，近來關閉六所大型私立幼兒園，園長都反映，老師八月後要去非營利幼兒園，甚至有教保員騎車50分鐘，只為了每月薪水能多5000元，教保員工作已經很辛苦，還要通勤上班，這能撐多久？

而在學生受教權部分，劉秋芳表示，老師與學生朝夕相處兩年，老師突然轉換跑道，也不敢跟孩子說，只敢跟孩子說要去旅行。她認為，現在缺工如此嚴重，找不到老師是因為工作壓力大、薪資低，政府有責任穩定職場。

中華國際幼兒文教聯合總會長李坤北說，教保員經過四年專業培訓畢業後，薪資卻敬陪末座。教育部自107年教育部推動準公共幼兒園，初任教保員2萬9000元，到現在5年了，卻僅調薪1000元、調幅僅3.4%，但基本工資調幅已達20%，這並不公平。

李坤北更直言「非營利是你（教育部）的親生子，準公共是抱回來的養子」，他表示，親生子要快樂過日子，養子也必須獲得基本的生活溫飽。

中華民國兒童教保聯合總會長劉上維表示，教育業是最心酸的產業，教保員低薪主因是政府管控薪資標準，私幼看似能自主調整收費，卻又受限政府管控，也讓園所想調整教保員薪資變得非常困難。他認為，教保員低薪是常態，也是無法抹滅的事實，不能慢慢調整。

一名大學幼保系講師表示，過去鼓勵學生大四實習去找有薪的幼兒園，畢業也能銜接就業，近年學生卻不願意去幼兒園工作，打工賺得錢還比較多，出國工作賺更多。她表示，政府107學年推動準公共，每月2萬9000元，在當時不算低薪，但教育部提升非營利幼兒園薪資後，準公共教保員就是領低薪，高壓工作卻領這薪資，真的太可憐。

一名仁德醫專幼保科兼任講師表示，苗栗是農業村鎮，學生長大求學就離鄉背井，幼保科曾在政府設公幼、非營利後有榮景，但近年師資供需已飽和，苗栗屬於窮鄉，多數私立幼兒園都加入準公，但一個月僅給三萬元，根本不是好工作，去年畢業生沒有一人留在苗栗，多去台中私幼，少部分到新竹，非營利、準公共同屬私幼，卻因政府政策導致薪資落差，也讓人才流失。

教育部政務次長林明裕表示，教保員薪資確實該檢討，第三期準公共化幼兒園新約即將訂定，「有必要來解決與提升」。但他也說，要形成政策，必須有財源、計畫才能爭取，將持續討論。

國教署副署長許麗娟說，整體計畫牽涉預算，不是想怎樣就馬上怎樣，第三期計畫將自明年8月啟動，若各團體對薪資有指教，包含合作要件如何調整、薪資、收費天花板是否調整，「給我們一點時間搜集意見形成政策」。

不過，現場與會者對教育部說法並不滿意，黃國書則說，明年二月準公共園所即將要換約，若下一次換約無法解決教保員低薪問題，屆時全台準公共幼兒園數恐無法達成預期，立法院教委會也將在下一個會期會審教育部預算，若無法提出合理作法，預算也會卡關。

全國三大幼教總會今天率超過250人，在立法院召開教保人員權益研商公聽會，盼能爭取提升準公幼教保員待遇至3萬5000元。記者趙宥寧／攝影
全國三大幼教總會今天率超過250人，在立法院召開教保人員權益研商公聽會，盼能爭取提升準公幼教保員待遇至3萬5000元。記者趙宥寧／攝影

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