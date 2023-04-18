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數位教養新課題從教育下手 吳思瑤曾因網路霸凌「快要憂鬱」

台灣醒報／ 記者章文╱台北報導
立委吳思瑤透露，作為公眾人物，民意代表、立法委員，她也常受到網路霸凌，只是因為意見不同、意識形態不同，在網路上遭受的攻擊非常多、她自己都曾經一度快要憂鬱了。圖／台灣醒報
立委吳思瑤透露，作為公眾人物，民意代表、立法委員，她也常受到網路霸凌，只是因為意見不同、意識形態不同，在網路上遭受的攻擊非常多、她自己都曾經一度快要憂鬱了。圖／台灣醒報

兒少上網安全、性剝削，困擾現代家長。台灣展翅協會18日舉辦「啟動數位教養」記者會，民進黨立委吳思瑤在會中疾呼防治網路霸凌、兒少性剝削，維護上網安全，必須從四方面使力：「教育下手、社會協力、科技協防與政府支持」，她也呼籲教師應該踴躍參加研習工作坊、社會大眾應勇於檢舉，家長則該多多利用Google的電腦保護設定。

吳思瑤也差點憂鬱

吳思瑤說，她上個禮拜才在立法院質詢教育文化委員會，發現霸凌的面向越來越廣，頻率也越來越高，網路霸凌也是這兩年才被納入霸凌的面向，她在擔任立委以後，一直要求擴充、擴大霸凌的定義，終於在教育部的霸凌防制準則裡，開始納入了網路類的霸凌。

她說，另外一類似的是對師對生的霸凌。她也感慨說，一連串的社會問題發現政府的法規都跟在後面，即使我們有了數位部，立法也跟在社會趨勢之後。此次我們跟展翅協會、google合作，再一次看到科技業者已經走在前面了。

她也感慨說，政府做得最少、最慢，常令人詬病，她透露，作為公眾人物，民意代表、立法委員，也常受到網路霸凌，只是因為意見不同、意識形態不同，在網路上遭受的攻擊非常多、她自己都曾因此一度快要憂鬱。如果連政策制定者本身都被網路霸凌，遇到最新型的認知戰，在這個充斥錯誤訊息、惡意、扭曲的訊息流竄的網路時代，如何讓正確的資訊可以存在？

教師線上課程

展翅協會宣布，將持續與Google合作辦理「兒少上網安全及防制網路兒少性剝削教師研習」，培育教師數位教養的能力，並首次開創Podcast頻道「青春怎麼辦」，提供家長數位教養的建議。展翅協會秘書長陳逸玲說，展翅協會每年皆提供網路安全的相關教學課程及講師資源，累積有1605所國小、超過4000位教師參與，今年將向上延伸至國中教師。

Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻則指出，Google透過制定產品政策與社群規範、防治並移除不當內容，並使用Google安全中心、FamilyLink與YouTube Kids等，維護兒少上網安全；2022年度，因違反兒少性剝削內容政策而遭停用的帳戶總數超過63萬，從Google搜尋索引中移除的兒少性剝削內容網址數量超過92萬。

教師線上課程

桃園龍星國小圖書館閱讀推動教師教師傅宓慧說，她將網路安全課程視為數位疫苗，自己會從日常生活中，孩子遇到謊言、謠言的角度，延伸到網路真假議題，並讓孩子思考手機、平板是玩具還是工具，經過這幾年疫情推展，孩子們漸漸了解如何使用數位工具。

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網路霸凌 吳思瑤 憂鬱 教育部

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