生物課本出現「土豆」中國用語惹議 康軒文教道歉了
康軒國一下冊生物課本「3-2生物的命名與分類」，將馬鈴薯稱之為「土豆」，由於是中國大陸用語，在網路引發熱議。立委陳椒華今天也詢問教育部長潘文忠「土豆」是什麼？潘文忠答詢回「我們的土豆是指花生」，並強調若是經由國教院審定的教科書，一定是用國家慣用詞，若出版社誤寫，也會做出糾正。
康軒文教稍早發布聲明稿，說明原教材編寫目的。康軒文教表示，生活中使用的一些不同語詞，講的都是同一事物，例如：土豆，也可稱為 「落花生」、「花生」、「馬鈴薯」、「洋芋」(參考自教育部重編國語辭典修訂本)；青椒，也可稱為「燈籠椒」、「柿子椒」、「菜椒」、「大椒」(參考自農委會農業知識入口網)，讓學生了解學名對於溝通的重要性。
康軒文教表示，對於教科書用詞引發輿論爭議，他們深感抱歉，並表示，由於教科書內容須經國家教育研究院審查，且任何內容調整修改，皆須經其同意方能為之，本版後續會將預計修訂內容，將依教科圖書審定辦法規定的行政程序送請審查。
康軒文教說，為讓教科書內容能更臻完善，竭誠歡迎並感謝社會各界的關切與指正。並說「您的寶貴意見，是我們持續進步的動力。」
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