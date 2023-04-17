快訊

地牛翻身！16:49宜蘭縣規模4.5地震 宜花最大震度4級

又一家台灣鞋廠落腳印度 估創造2萬個就業機會

總統大選最新民調：侯友宜、郭台銘比拚「他」勝出 但皆不敵賴清德

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育部允專款充實中小學圖書 將寫入國教法「寬列」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天逐條審查國民教育法。記者趙宥寧／攝影
立法院教育及文化委員會今天逐條審查國民教育法。記者趙宥寧／攝影

教育部國教署去年補助全國中小學補充圖書館藏書經費腰斬，且限定補助偏遠學校，若地方政府又沒編列足夠自籌款，不少都會區、非山非市學校根本沒錢買新書。教育部長潘文忠先前承諾，將於113年以專款籌編，但編列額度仍待斟酌。立法院教育及文化委員會今天逐條審查國民教育法，也將此議題法制化，明定學校應設置圖書館（室）、寬列圖書採購預算及訂定閱讀課程，獎勵學生閱讀課外書籍。

立法院教育及文化委員會今天逐條審查國民教育法。據統計，教育部108、109學年度分別撥出3億6000多萬元及4億3000多萬元，補助全國各國中小學補充圖書館購置館藏書。但到了110學年度，教育部補助經費卻只剩下7000多萬元，中央補助比率腰斬，且更改名目，僅補助偏遠學校（不含非山非市），導致都會區、非山非市學校若沒地方自籌款，館藏書恐沒得換新，不少熱門書籍早被翻爛，只能靠圖書館員協助修復。

立委陳培瑜提案，應修正國教法第22條為「明定學校應設置圖書館（室）、編列圖書採購預算及訂定閱讀課程，獎勵學生閱讀課外書籍」。立委張廖萬堅表示，各校國中小在前瞻預算協助後成立社區共讀站，高中都有圖書館行政編制，國中小沒有，這部分應有專人規畫推動。

國教署長彭富源表示，由於未載明一定要編列多少錢，這部分將來支持。也有立委提到，既然教育部同意編列預算，應允許「寬列」，因此最後法案修正為「學校應設置圖書館（室）、寬列圖書採購預算及訂定閱讀課程，獎勵學生閱讀課外書籍。」

圖書館 教育部 潘文忠

相關新聞

生物課本出現「土豆」中國用語惹議 康軒文教道歉了

康軒國一下冊生物課本「3-2生物的命名與分類」，將馬鈴薯稱之為「土豆」，由於是中國大陸用語，在網路引發熱議。立委陳椒華今...

國教向下延伸至5歲確定破局 仍維持6歲入義務教育

立法院教育及文化委員會今天逐條審查「國民教育法」修正草案，其中涉及國教向下延伸至五歲，經朝野討論後，包含師資培育、課綱制...

教育部允專款充實中小學圖書 將寫入國教法「寬列」

教育部國教署去年補助全國中小學補充圖書館藏書經費腰斬，且限定補助偏遠學校，若地方政府又沒編列足夠自籌款，不少都會區、非山...

竹市學校午餐加錢 綠喊話全額補助

新竹市長高虹安日前宣布112學年度起增加學校午餐費，國小餐費增至50元、國中增至55元，今年下半年學期先追加2100萬預...

大專校院近5年就讀人數 人文藝術及服務類學生大減3.2到5萬

教育部公告111學年學校基本概況統計結果，內容指出，110學年各級學校畢業生總數84.3萬人，其中以大專校院畢業生28....

不斷登學術高山頂峰 蔡英文、陳建仁出席學術頒獎典禮

教育部為鼓勵學術發展及獎勵產學實務研發合作，提高教學與研究水準並促進大學發展特色與鏈結產業，設置國家講座主持人、國家產學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦