教育部允專款充實中小學圖書 將寫入國教法「寬列」

教育部國教署去年補助全國中小學補充圖書館藏書經費腰斬，且限定補助偏遠學校，若地方政府又沒編列足夠自籌款，不少都會區、非山非市學校根本沒錢買新書。教育部長潘文忠先前承諾，將於113年以專款籌編，但編列額度仍待斟酌。立法院教育及文化委員會今天逐條審查國民教育法，也將此議題法制化，明定學校應設置圖書館（室）、寬列圖書採購預算及訂定閱讀課程，獎勵學生閱讀課外書籍。

立法院教育及文化委員會今天逐條審查國民教育法。據統計，教育部108、109學年度分別撥出3億6000多萬元及4億3000多萬元，補助全國各國中小學補充圖書館購置館藏書。但到了110學年度，教育部補助經費卻只剩下7000多萬元，中央補助比率腰斬，且更改名目，僅補助偏遠學校（不含非山非市），導致都會區、非山非市學校若沒地方自籌款，館藏書恐沒得換新，不少熱門書籍早被翻爛，只能靠圖書館員協助修復。

立委陳培瑜提案，應修正國教法第22條為「明定學校應設置圖書館（室）、編列圖書採購預算及訂定閱讀課程，獎勵學生閱讀課外書籍」。立委張廖萬堅表示，各校國中小在前瞻預算協助後成立社區共讀站，高中都有圖書館行政編制，國中小沒有，這部分應有專人規畫推動。

國教署長彭富源表示，由於未載明一定要編列多少錢，這部分將來支持。也有立委提到，既然教育部同意編列預算，應允許「寬列」，因此最後法案修正為「學校應設置圖書館（室）、寬列圖書採購預算及訂定閱讀課程，獎勵學生閱讀課外書籍。」