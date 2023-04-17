國教向下延伸至5歲確定破局 仍維持6歲入義務教育

立法院教育及文化委員會今天逐條審查「國民教育法」修正草案，其中涉及國教向下延伸至五歲，經朝野討論後，包含師資培育、課綱制定、經費編列、法源依據仍有困境無法解決，因此決定維持現行條文，也就是六歲之十五歲國民，應受國民教育，國教向下延伸至五歲的倡議確定破局。

立委萬美玲等27人提案主張，109學年5足歲幼兒入學率已高達96.67％，顯示我國已具備5歲幼兒國民教育精神及國民義務教育之雛形。不過，五歲幼兒身心發展處於幼兒與國小教育的轉銜時期，不應直接併入國小教育體系，仍應歸類於幼兒園教育，但應為義務教育，因此主張修法將國民義務教育從6歲向下延伸至5歲。

立委陳秀寶則說，若師資、財政、校舍空間等問題若無法解決，要直接向下延伸，其實不負責任，實質問題沒解決，不應說要向下延伸；立委黃國書也說，若要修正國教法向下延伸至五歲，幼照法也將連動修正，另還有軟硬體、課綱，總是要有準備期，另也要釐清下修國教年齡，對國教品質、學生競爭力有無幫助？

立委張廖萬堅也提到，先前修正國教法從9年義務教育，修正為12年國教，但高中三年並不具有強制性，最後是同意免學費，是國民選擇的問題。他認為，國教向下延伸，坦白講不夠完整，師資課程都不夠，若義務強迫入法，恐怕會讓學生沒學校可進。

國教署長彭富源表示，全國有2000多所國小，但仍有755校沒有附設幼兒園，若要馬上施行國教向下延伸，恐怕會有困難。該案最後經教委會召委范雲裁示，僅通過院版修正草案，也就是六歲之十五歲國民，應受國民教育；其強迫入學，另以法律定之。