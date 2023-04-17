水荒未解！高市學校游泳池20日暫停開放 游泳課喊停

南部水荒未解，高雄市20日起擴大節水，全市7座公立游泳池及5座委外經營的運動中心泳池皆停止開放。高雄市教育局表示，所屬學校游泳池20日起也停止開放使用，並暫停實施游泳教學，請學校妥適安排課程替代方案。

高雄市三民、新興、前鎮、國際、鳳山、左營、右昌7座公立游泳池，鳳山、苓雅、左營、大寮、前鎮5座運動中心游泳池，20日起暫停開放。運動發展局表示，選手訓練使用維持，但不補水及減少淋浴。

教育局表示，因應旱情，高雄市所屬學校設有游泳池者，自20日起停止開放使用，並暫停實施游泳教學，請學校妥適安排課程替代方案；倘學校游泳校隊因應參賽訓練需求，經學校評估確有必要者，仍可繼續使用已蓄水的游泳池，未蓄水者不得蓄水，須加強節水教育宣導，採簡單淋浴方式節約用水。