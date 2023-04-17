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生物課本「土豆」竟是馬鈴薯 教長驚訝：怎可能用中國詞？

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導

康軒國一下冊生物課本「3-2生物的命名與分類」，將馬鈴薯稱之為「土豆」，由於是中國大陸用語，在網路引發熱議。立委陳椒華今天也詢問教育部長潘文忠「土豆」是什麼？潘文忠答詢回「我們的土豆是指花生」，對於教科書出現中國用語，潘文忠大驚「台灣教科書怎麼可能用中國用詞？」，並強調若是經由國教院審定的教科書，一定是用國家慣用詞，若出版社誤寫，也會做出糾正。

日前有網友在個人臉書公開發文，表示康軒版國中生物課本中「3-2 介紹生物的命名與分類」，透過三格漫畫引導學生學習，但馬鈴薯竟使用中國用語「土豆」來稱呼，並在自然暖身操解答「馬鈴薯、花生都常被稱為土豆，但兩者是不同的物種。」該文也引起網友熱議，有網友批評這是中國用語滲透，也有網友呼籲教育部應該下架。

特殊教育法暌違14年大修，立法院教育及文化委員會今天審查特殊教育法修正草案，並進行詢答。立委陳椒華提到此事，她也問潘文忠，請問「土豆」是什麼？

潘文忠表示，「我們的土豆是指花生」。陳椒華接著說，中國的土豆是指馬鈴薯，但在康軒國一下冊生物課本中，竟然把馬鈴薯叫做土豆。

潘文忠對此相當驚訝，他反問「會嗎？」，並表示這審查應該就過不了，台灣教科書怎麼可能使用中國用詞？陳椒華則提醒，有關自然科學名，教科書應該要審慎檢查，不該草率。

潘文忠表示，如果是經過教育部國教院審定的教科書，一定是用國家慣用詞，這部分若出版社誤寫，也會做糾正。

不過，根據教育部重編國語辭典修訂本，若實際以「土豆」搜尋，釋義除了豆科「落花生」、「花生」的別名，也是茄科「馬鈴薯」、「洋芋」的別名，豆科「葫蘆茶」的別名。

康軒版國中生物課本中「3-2 介紹生物的命名與分類」，透過三格漫畫引導學生學習，但馬鈴薯竟使用中國用語「土豆」來稱呼。圖／讀者提供
康軒版國中生物課本中「3-2 介紹生物的命名與分類」，透過三格漫畫引導學生學習，但馬鈴薯竟使用中國用語「土豆」來稱呼。圖／讀者提供

潘文忠

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