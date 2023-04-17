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特教預算占比提高至5%？潘文忠：已隨主管預算成長逐年增加

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
教育部長潘文忠上午出席立法院教育及文化委員會審查「特殊教育法修正草案」報告並備詢。潘文忠指特殊教育經費已隨教育主管預算成長情形逐年增加，強調會因應社會與教育環境變遷，照顧每一個特教生。記者黃義書／攝影
教育部長潘文忠上午出席立法院教育及文化委員會審查「特殊教育法修正草案」報告並備詢。潘文忠指特殊教育經費已隨教育主管預算成長情形逐年增加，強調會因應社會與教育環境變遷，照顧每一個特教生。記者黃義書／攝影

教育部潘文忠上午出席立法院教育及文化委員會審查「特殊教育法修正草案」報告並備詢。在特教法14年未修法，面對多位立委指在少子化趨勢下，特教學生人數卻不減反增，應提高教育部在特教預算占比，從每年4.5%提高至5%。

教育部長潘文忠表示，112年度特教預算131.4億元，較100年度成長60％，另受限財政紀律法，不得增訂固定經費額度或比率保障，但強調特教預算持續提升，113年預算也會比112年再增加，特殊教育經費已隨教育主管預算成長情形逐年增加。強調會因應社會與教育環境變遷，照顧每一個特教生。

教育部 潘文忠 高教

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