科大「公私併」私校只能擔任專案　教師仍憂幾年後失業

台科大、華夏科大整併中，台科大預計以編制外「專案教師」接手華夏科大教師群。華夏科大教師坦言，不少職員是於當年技專升格科大時獲聘，平均年齡年過半百。兩校協商會議上，台科大預計聘請專案教師6至7年，方便其銜接退休，但對年輕的教職員較不利，「也許七年後我又要去找工作了。」

少子化推波助瀾下部分私立大專校恐陸續退場，私校若退場並將校地捐予公立學校可將資源做最大化利用，但公校也要一併接手私校教師。據了解，教育部有意將台科大、華夏合併案打造為範本，讓後續學校依循。

本報訪問華夏科大教師，一名H師指出，兩校預計花四年整併，除了將華夏目前在學生全部照顧至畢業，也讓教師四年分批到台科大，有意到台科大的教師據傳會寫入提報至教育部的合併計劃書中，雙方都無法賴帳。

但專案教師聘期彈性，不少學校只給一年一聘，缺乏穩定保障。Ｈ師談到，台科大擬給華夏教師第一張聘書為二年聘期，兩校協商時，台科大預計聘專案教師6至7年，在於華夏教師平均年齡多在58歲，方便銜接退休；但年輕教師就比較可憐，代表6至7年後仍可能不被續聘。

據了解，台科大部分系所已陸續接洽、懇談華夏科大教師，各系都想先挑選優良教師。H師指出，大專校院聘用教師仍要經過三級三審等程序，兩校也有意識到，實務上會完備程序。

另一名教師則苦笑，「教育界的氛圍很奇怪，很多私校羨慕華夏但嘴裡說不出祝福。」有意到台科大者至少短期不至於失業，但也有老師不願去，在於國立學校研究壓力大，不是每個人都做得來；也有人乾脆辦退休，領取學校發的優退。

由於華夏科大不少教師都是台科大畢業。該師也指出，台科大校長顏家鈺算有求必應，但不知顏之後是否連任或回台大退休，希望教師權益盡量寫入計畫書，否則時日一久換校長承諾可能生變。