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科大「公私併」私校只能擔任專案 教師仍憂幾年後失業

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高教併校抵觸專案教師上限令？　教部解套未來一體適用

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣科技大學與華夏科技大學重啟整併校協商，華夏科大最快112學年停止招生，待學生原校畢業後停辦；圖為臺科大外觀。陳正興／攝影
台灣科技大學與華夏科技大學重啟整併校協商，華夏科大最快112學年停止招生，待學生原校畢業後停辦；圖為臺科大外觀。陳正興／攝影

國立台灣科技大學、華夏科大整併中，台科大預計以編制外「專案教師」接手華夏教師。但大專校院教師聘任新政去年上路，屆時台科大專案教師數恐不符規定，教育部則表示，若一校編制內專任教師進用比例達九成，可不受專案教師聘任比例8%限制，台科大已經超過九成，除不受限制外亦不用逐年調降專案教師數。該樣態將適用未來所有公私併學校。

專案教師過去缺乏法律明文保障，且聘期一年一聘，被大專校院視為「可割可棄」的免洗筷，也因聘任時間彈性，多遭學校濫用於節省人事成本，也讓教育部遭監察院彈劾，於去年祭出「上限令」控管專案教師數，若學校本學年專案教師聘任率已逾8％，112學年不得再增加，且需於112、116學年分階段調降。

但根據教育部統計，台科大現行專案教師比例已達20%，屆時若再以專案方式聘任華夏科大教師，則專案比勢必愈來愈高，學界質疑恐不合上限令規範。

但教育部向本報表示，公立學校教研人員「在職人數」若除以「編制員額數」，編制內專任員額進用比率已達九成學校，即可不受專案聘任比率8%限制。台科大編制內員額數進用超過九成，故不受限制，台科大也無需逐年降低專案教師數。

教育部技職司副司長柯今尉指出，是希望學校若有專任員額需盡量聘足，不要有專任員額不聘卻都聘編制外專案。但若學校專任已聘足，開課上仍需更多人手，當然可聘專案教師，也是教育部可以接受的狀況。

屆時若順利聘用華夏教師，台科大將是專任、專案教師數均多的學校。柯今尉表示，關鍵在於學校專任教師數一定要聘足，若未來還有其他公、私立大專校院合併樣態，也能循該管道處理。

台科大主任秘書呂政修說明，台科大生師比較高，聘用專案教師確實能於一定程度上紓解教學壓力，聘專案教師也有一定程序，但若要保障華夏教師卻也大力審查，「一定和初衷打架。」華夏該案比較特殊，屆時將於合併計畫書上一併說明並報教育部審核。

私校工會副理事長尤榮輝則表示，大學法規定教師聘任應本公開招募、競爭、選聘原則辦理，台科大若獨厚聘任華夏教師恐引發爭議。除此之外，台科大校務基金是否足夠充沛能多聘師資，或多聘師資是否排擠其它預算都是挑戰，恐怕仍有諸多考驗。

尤榮輝也說，目前公併私法令制度不完備，教職員安置仍有窒礙難行之處，呼籲教育部盡快修法，修法前台科大仍應依法行政，不可破壞法制。

台科大 教育部 監察院

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