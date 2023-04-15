竹苗英語達人秀　學生曾分不清B和D現可讀完英文繪本

「竹苗英語達人秀」今日（4/15）於新竹峨眉國中舉辦成果展，學生透過網紅秀、詩歌朗誦、劇場表演及老師現場實況教學，把教室搬到舞台展現學習成效。有學生過去搞不清楚b和d的寫法、念法，現在已進階到可完整讀完一本繪本小說，甚至與外國人對話。

教育部長潘文忠今天出席「竹苗英語達人秀」，他於致詞時表示，語力不僅是孩子學習新知的重要工具，更是面對未來國際化挑戰的重要能力。英語學習需要從小紮根，教育部會持續當大家的靠山。

潘文忠也指出，第一線老師在英語教學中勇於嘗試，將閱讀及分組學習作為策略，落實英語素養教育精神，也提升學生興趣。教育部推動2030雙語政策，如何提昇學生英語學習興趣及使用能力是教育部努力方向，針對偏遠地區、資源不足學生，更需要投注更多的心力與付出，落實教育正義。

新竹縣及苗栗縣提昇國中小英語能力計畫，八年來在教育部支持下投入大量經費，更持續關注偏遠地區的英語教學，在缺乏資源或補習的偏遠學校，學生也可以把英語學好。八年中參與學校達30多所、近80位教師，受益學生達數千人。

計劃主持、致理科大講座教授陳超明表示，教師在計畫中秉持教會學生、不趕完進度，以學生能力指標為導向、落實差異化教學、做中學等理念，進行英語教育實驗與改革。並於兩年來加入教育部推動的英語課程、全英語授課，老師沒辦法跟學生一輩子但英文可以，「把英文讀好走出去為台灣、自己發光。」

峨眉國中獲得本次「竹苗英語達人秀」冠軍，以英文演出茶道獲得好評，團隊也曾獲得國語日報英詩朗誦團體組冠軍，過去接受自然發音及閱讀教學的學生多能於成果展中展現開口說英語的自信。瑞峰國小一位五年級原住民學生說，只要學會拼音，英文就沒有那麼難。