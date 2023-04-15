持續推動雙語政策 教育部：杜絕教甄亂象簡章需送檢核

相關團體日前於國發會「公共政策網路參與平台」發起連署，指雙語政策違背國家語言發展法精神，建議停止錯誤政策。教育部今天（4/15）回應，目前是國際語言英語和國家語言兩者同步推動，兼顧國際語言能力和國家語言發展，雙語政策有其必要性，將持續推動。另外，為避免教師甄選考科偏重英文卻忽略其他考科專業亂象，各縣市辦理教師甄試時，需將簡章提至國教署檢視是否妥適。

近日「多語臺灣，英語友善」行動聯盟則於公共政策網路參與平台發起連署，認為雙語政策有違「國家語言發展法」多語台灣精神，更已嚴重影響國家正常教育發展。聯盟4月7日發起提案，4月11日通過檢核，12日進入復議階段，短短兩天獲得超過5000人附議通過，主管機關須在6月14日前回應。

教育部下午補充說明，為提升國人和產業國際競爭力，國發會與教育部2021年起，爭取前瞻基礎建設計畫特別預算挹注，教育部透過普及提升、弭平差距及重點培育，漸進式強化學生在生活中應用英語的能力、厚植英語力。

教育部指出，高教階段擇優遴選重點培育學校及重點培育學院，以及設立全英語課程EMI（English as a Medium of Instruction）教學資源中心，並辦理全國大專校院英語評量檢測；高中以下推動學校運用英語進行多領域學習，擴增雙語實驗班，建立國內外高中以下學校合作基礎，同時也提升本國教師雙語教學能力。

教育部表示，於112至113年前瞻基礎建設計畫爭取70.84億元推動雙語政策，高等教育盼營造國際化環境，高中以下藉由擴增雙語教學師資、提升教師雙語教學能力，讓英語走入生活，強化世代競爭力。將持續推動辦理。

但學界仍對政策抱持疑義，教師團體全國教師工會總聯合會就曾表示，部分縣市甄選各科教師偏重英語能力，地方縣市甚至出現甄選國文老師卻口試英文等狀況；台灣語文學會也反對，認為全英語授課恐讓學生英語、學科淪為雙輸。

教育部對此回應，國教署已於去年5月、7月兩度發函縣市政府，提醒教師甄選應以領域或科目專長優先，選聘具教學專業的教師，維護學生學習成效。

教育部也指出，為避免發生教師甄選考科偏重英文而忽略其他考科專業等情形，國教署已於三月函請各縣市政府於辦理教師甄試時，提供簡章至國教署檢視是否妥適，維護教師甄選作業公平公正。