彰化教師缺額控管率高 繼續招考正式教師成目標

教育部列出國中小正式教師缺額控管名單，彰化縣控管率16%，比中央規定高出一倍；縣政府今天表示，將年年招考，直到正式教師和代理老師的人數比例達到合理範圍，對學生的受教品質有保障。

彰化縣去年和今年都招考國小正式教師近百人，其中英語教師甄選較多，今年將甄選20人，優先調派到英語教師不足的學校。今年增列縣內代課教師在複試可加分的優惠條款，鼓舞許多國小代課多年的流浪教師。國中因超額教師人數眾多，無法消化只能留在原校，預料明年也不會招考挹補生力軍。

縣政府教育處長蔡金田說，彰化縣過去很多年沒招考國中小學正式教師，代理教師一年一聘，流動性較大，影響學生的受教品質，縣政府去年招考、今年招考，明年還會招考正式教師，例如現在很多學校缺英語教師，縣政府會繼續招考補足教學人力。

彰化縣會連續招考幾年？控管率會降到8%嗎？蔡金田今天表示，將視教師人力出缺情形而定，教師人數每年變動，目前無法確定招考幾年，但會繼續招考是不變的目標。