學童身高低於全國平均 苗縣推高鈣午餐助存「骨本」

苗栗縣國小學童平均身高低於全國平均值，引起縣長鍾東錦關切，縣府教育處為此規畫下學年度辦理校園供餐質量升級「推動高鈣午餐」計畫，希望提升學童午餐菜色的鈣質供應量，並鼓勵學校午餐使用苗栗在地食材，落實「吃在地、食當季」的健康觀念，幫助孩子在學習階段能儲存足夠「骨本」，做個有「骨」氣的好學童。

鍾東錦表示，他到縣內學校參加運動會，發現有的學校學生個子不太高，教育處的統計資料也顯示苗栗學童的身高確實低於全國平均值，且有點距離，他請教育處設法增加學校午餐的營養，生活方面也要鼓勵孩子多運動、跳繩，期望苗栗的孩子從出生到成長都平安順利。

苗栗縣教育處表示，縣內國小學童每學年都會安排身高、體重及視力等健康檢查，身高部分的平均值目前低於全國平均值。根據衛福部國民健康署國人膳食營養素參考攝取量，鈣質的每日建議攝取量，7至9歲為800毫克、10至12歲為1000毫克。縣府參考國民營養健康調查，國內7至12歲學童每日鈣質攝取量均未達標，如果長期鈣攝取不足，易導致學童骨骼成長不良，增加發生骨質疏鬆症及蛀牙等風險。因此，縣府規畫112學年度將推動「高鈣午餐」計畫，希望提升學童午餐菜色的鈣質供應量。

縣府最近邀集校園營養師、午餐業者及專家學者召開高鈣食譜初審會議，將小魚乾、芝麻、起司等高鈣食材，結合苗栗在地特色食材如公館芋頭、南庄桂竹筍一同入菜，藉由學校午餐提升學生鈣質攝取量，並鼓勵學校午餐使用苗栗在地食材，落實「吃在地、食當季」的健康觀念。