補教界大亨入主興華中學出資助轉型 申請教育部解除專輔列管

嘉義市私立興華中學財務惡化，有逾千萬元缺口，遭教育部列管專案輔導學校，繼專輔學校宏仁女中，天主教嘉義教區挹注資金申請解除專輔；興華中學獲補教名師王崇旭挹注資金入主，董事會將在24日改選董事長，轉型精緻、優質、國際化 完全中學，申請解除專輔。

即將接任興華董事長的力宇教育集團董事長王崇旭、校長郭彥麟聯名，日前發給全體家長及學生公開信說，學校2月因少子化衝擊導致財務一時失衡，被教育部列為專案輔導學校，2年完成改善。董事會得知此訊息，立即籌措資金挹注，積極尋求外部資源合作，徹底改善學校財結構。

王崇旭挹注大量資金進學校，讓學校「負債清零」，提供充足校務營運準備金，支持學校營運發展，面對未來挑戰，讓財務緊張狀況得以改善， 學校將速提報教育部解除專案輔導學校，打造「精緻、優質、國際化」完全中學，力宇教育擁有經驗豐富師資、編輯、數位術團隊及教學方法。

王崇旭嘉義人，有補教經營與授課經驗，創辦「王宇化」、「錦田雲端科技」、「旭文日本語學院」及「台越教育」等教育機構，兼「台北市電腦公會智慧學習產業聯盟」會長及上櫃公司「凱衛資訊」董事。

郭彥驎說，財務缺口1300萬元，獲王崇旭挹注4000萬元，解除困境，興華有逾千名學生及60多名教職員，24日召開董事會改選王崇旭為董事長。現有高中部普通科，高職部－資料處理科、應用英語科（三年級）、餐飲管 理科、觀光事業科，並附設國中部普通班。