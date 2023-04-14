老師路口站導護遭撞到失能 教團籲警政接手、教師回歸校園

110年鳳翔國中梁姓老師於執行公務時遭撞，導致終身失能。教師執行公務受傷時有所聞，教育團體除要求修法，讓教師不分縣市因公務受傷均可申請住院醫療補助；教育團體也倡議讓教師回歸校園，學校不應強迫教師站導護，應由專業警政人員執行導護交通。

高雄市鳳翔國中梁姓女教師前年12月1日執行導護遭撞傷，永久失能且沒有意識，終身需要專人照護；學校為其設置協助梁老師事故案專戶，共收到1480萬捐款。

去年9月，高市教育工會與校長協會簽訂團協，讓老師退出導護。為協助校園解決導護人力，教育部表示，已調查全國高中以下學校周邊危險路口需警察、義交協助指揮需求，並請內政部警政署協助，並持續盤整校園周邊危險路口、通學人行步道需求等。

全教總理事長侯俊良說，教育部已配合行政院「道路交通安全精進作為」，從改善學校周邊道路、加強科技執法、危險路口交由警政單位協助著手。

侯俊良說，還是有學校目前無人力協助，只能由老師擔任路口導護，或如台北市等學校則請志工家長協助；較明確者如高雄市、台中市，由縣市政府和工會達成協議，讓老師退出導護工作，或至少將導護工作視為自由意願、不強迫。

侯俊良指出，導護不應該是教師或志工的工作，試想義交、警察站路口都強制力都有落差，「何況是老師去站路口。」主管機關應落實安全路線、充實專業警政人力，讓老師回歸校園。

根據「教育部推動交通安全教育精進作為說明」 ，國教署於每年1月、7月調查高中以下學校周邊危險路口需警察、義交協助指揮需求，並請警政署協助處理路口指揮、定點執勤等措施，本學年第一學期1551校、1762處提出要求均已獲改善；第二學期476校、481處提出需求，剩62校須由地方政府會勘研擬改善措施。