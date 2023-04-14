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南投91所校園廁所破損龜裂 許淑華籌措經費修繕

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
集集鎮隘寮國小廁所老舊，除了磁磚破損，隔間和門板也已變形。圖／南投縣政府提供
集集鎮隘寮國小廁所老舊，除了磁磚破損，隔間和門板也已變形。圖／南投縣政府提供

南投縣921大地震後，大規模重建學校，經過20多年校舍老舊，尤其廁所普遍出現便器及洗手台龜裂、磁磚磨損、水流管線不順等問題，讓學生感覺不便。經盤點廁所老舊受損學校就有91所，縣長許淑華將投入經費整建，也請縣籍立委爭取中央改建經費，讓學生上廁所更安全、方便。

南投縣教育處指出，針對20年以上校園老舊廁所，從民國104年起積極爭取教育部「公立國民中小學老舊廁所整建計畫」專案補助，共計補助90校次，整建經費達1億3400萬元，縣府自籌款1063萬元，陸續完成改建。

南投縣在921大地震時是震央所在，許多學校毀損，地震後大規模重建學校，現今多數學校重建已超過20年，學校廁所出現便器及洗手台龜裂、通風及採光不佳、水流管線不順等問題，嚴重影響觀瞻及師生使用安全，但110年後教育部未再提供老舊廁所整建計畫申請。

許淑華到校園勘查後，發現廁所老舊相當普遍，校園廁所功能正常，才能維護學生基本衛生需求，她要求教育處在縣府預算可支應下，視廁所損壞狀況協助改善，縣府會設法籌措經費，修繕各校廁所。

許淑華說，需要修繕老舊廁所的學校，經過統計多達91所，因為管線重整、廁所龜裂嚴重，整建或重蓋花費數百萬經費不等，全部修繕經費需求高達3.8億元，還是需要中央經費補助，除了請教育處專案函送教育部申請補助，也請縣籍4位立委幫忙向中央爭取。

教育處長王淑玲說，縣府也會努力自籌款部分全力配合，加速校園老舊廁所整建進度，同時導入新穎設計、建材及美學觀念，讓廁所空間成為校園亮點特色，提供師生更安全、舒適的如廁環境。

南投市光榮國小廁所改建後，以「樂活森林生態光榮，打造童趣新廁所」為主題，代表南投縣參加全國評比榮獲金獎。圖／南投縣政府提供
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草屯國中廁所改建，融入學校體育專長項目柔道、角力、排球及田徑，美觀又有特色。圖／南投縣政府提供
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集集鎮隘寮國小廁所老舊，隔間和門板也已變形。圖／南投縣政府提供
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921大地震 許淑華

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