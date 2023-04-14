廢除不合理升等條款 高教工會與聖約翰科大締團體協約

高教工會今天表示，近日與新北市聖約翰科大正式締結團體協約，明文保障學校教師優退金、資遣費，並廢除不合理的升等條款與安置辦法，承諾未來若變動教師權益，應先與教師代表協商，有望成為解決高教勞資爭議的渠道。

聖約翰科大過去曾爆發欠薪等勞資爭議，過半教師都加入工會並提出團體協商要求，但曾遭學校少數行政高層拒絕，經勞動部裁決後確認高教工會具團協資格，以及伴隨聖約翰科大董事會改組，近日順利締結團體協約。

高教工會聖約翰分部召集人蔡麗惠表示，雙方締結的團體協約版本優於現有法令，也是高教工會首次簽訂團協約，希望能對各校起正面示範，也望社會大眾鼓勵聖約翰科大正向辦學。

根據團體協約內容，若教師辦理優惠離退，優退慰助金將依申請者年齡、工作年資、系所存續狀況分別核算，額外發給最高15個月月薪慰助金，約為現行《私校退場條例》慰助金基準2倍以上；若教職員遇資遣，團體協約也明訂，資遣慰助金的保障對象應及於要辦理退休者。

再者，大專校院多設有「限年升等」條款，聖約翰科大限年升等條款，也在此次團體協約中約定廢止，並廢止之前公布的專任教師安置辦法，恢復「教師輔導安置暨退休資遣辦法」，清楚規範教師安置、資遣條件。

最後，蔡麗惠也表示，團體協約更明訂聖約翰科大未來「增設或修正校內規章若涉及變動教師權益，應先與教師代表協商，並經董事會同意後實施。」使校園民主與教師權益更獲保障，杜絕不必要的紛爭。

高教工會也呼籲教職員們加入工會，善用勞動三法與學校談判協商，並儘早締結團體協約，有效保障教職員權益也能促使學校開啟正派辦學的形象。