教師因公傷住院僅六都補助 教團批一國多制、人權低落

教師因公務受傷時有所聞，全國教育產業總工會今天召開記者會指出，經調查，目前僅六都教師若因公務受傷可申請住院醫療補助，其他縣市多表示正在研議，或財政狀況不佳而無補助，質疑「莫非走出六都，教師人權就變得低落？」盼透過修法或立法完整保障教師權益。

全教產盤點近年教師因公受傷意外，日前高雄市一名國中生持美工刀割傷女老師，民國110年鳳翔國中梁姓老師於執行公務時遭撞，導致終身失能；民國108年嘉義一名國中生上課時丟煙霧彈恐嚇老師，民國80年間，更有老師被學生砍成重傷、遭重擊死亡等案例。

全教產理事長林碩杰表示，老師執行公務卻重傷的案例時有所聞，但工會洽詢教育部和人事行政總處，教師因公傷住院醫療補助源於民國79、84年兩紙人事行政局函示，但條件必須是因公務受傷、住院，以及健保不給付且醫師認定是必要醫療，門檻很高。

林碩杰指出，若教師重傷或失能必定衍伸出龐大醫療費，沒有額外保障勢必壓垮家庭。民國103年人總和教育部書函曾再次說明，但提到醫療補助是政府以雇主身份照顧員工的福利，可由各機關考量財務狀況辦理，代表縣市若財政不佳，教師就沒有住院醫療補助，也造成各縣市施行不一，形同一國多制。

全教產盤點，目前僅六都教師可申請住院補助，屏東、新竹縣等研議中；新竹市、彰化縣則表明須考量財政狀況；基隆市、嘉義市、苗栗縣則回函請工會和教育部爭取。嘉義縣甚至出現公務人員可申請公務受傷住院補助，但教師則否，質疑莫非出了六都，教師人權就變得低落？

林碩杰說，每年因公務受傷、住院教師數不多，也因此難引起社會關注，但教師被排除於危險職務外，即使不幸失能，慰問金也僅危險職務發給的一半。給教師的保障不應只是一紙陳年函示，盼透過立法或修法給予統一補助，改善六都外教師形同次等公民的問題。

桃園市全教產理事長熊書顯也表示，桃園市財政沒有過去這麼好，擔心若只有函示，財政若惡化給教師的住院醫療補助可能消失，呼籲教育部立法讓全國一體適用，不因地方財政導致教師權益受損；台北教育工會副秘書長陳俊辰也說，希望教師權利義務、福利平等，不要離開六都就變次等公民。