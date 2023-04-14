邁向百萬年薪 新北開免費課程培訓會計專業人才

新北市教育局於去年起開始與中華民國財稅會計學習交流協會，創辦「五年會計專業人才培育計畫」，讓學生結合領域知識及實務經驗，五年培訓後，目標取得記帳士及會計師證照。今年招生範圍擴及全國，課程費用由協會資助、全程免費，4月21日截止報名，完訓後學生有機會加入百萬年薪金飯碗專班。

教育局表示，此計畫招收全國公私立高中職專業群科2年級以上學生，培養學術與職場能力。每縣市預計錄取30人，課程費用由協會資助、全程免費。分在校期間、專業實習兩階段，涵蓋會計專業知識、業界實習、租稅申報實務等養成課程。

學生由高二或高三起利用課餘時間接受培訓，並到事務所實習，高中職畢業後，獲得協會輔導報考大學進修部會計相關科系，晚上繼續就讀科技大學。白天由協會媒合進入理想的會計師事務所工作，獲得薪資和專業加給，若考取記帳士證照，每月薪資將再增加5,000元，並可享受每學期最高1萬5千元的學雜費補助。學校的系統知能加上實務經驗，將奠下考取相關證照的絕佳基礎。

財稅會計學習交流協會理事長陳英志表示，協會培養未來會計產業接班人，與1015家會計師及記帳士事務所聯合，全國北、中、南及東部各地設有專責人員協助工作媒合與專業訓練。也強調，這是「要培養人才，而非人力」的計畫。