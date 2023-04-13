獨／教師應聘要付萬元保證金涉違法 私中自爆行之有年

私校教師除了肩負教學任務、身背招生壓力，有私校為了「綁住」教師，更大膽違反就業服務法，向教師收取就職保證金。據了解，桃園市六和高中近期要招聘教師，在教甄簡章載明錄取者應繳交保證金3萬元，若未依期限應聘就會沒收。私校教師團體批評，私校向年輕教師收取保證金是不良示範，呼籲主管機關應向違法私校勞動檢查。校方則說，此舉已行之有年，若有爭議，未來會思考其他方式。

根據六和高中112學年教師甄選簡章，今年要招考國文、本土語文-閩南語(具備第二專長為佳)、數學、歷史、生物、物理、輔導、表演藝術、生活科技、多媒體設計科、資訊科、機電科教師，錄取後將於今年8月1日起聘，並在簡章中載明「錄取教師應於報到日期向人事室報到，並請繳交3萬元應聘保證金，若未依期限應聘或違反簡章規範，將取消聘任資格及沒收保證金。」

六和高中校長陳淑惠坦言，過去曾發生老師接聘後，因考到其他學校而反悔，導致學校開學還要重聘老師，影響學生受教權，收保證金已行之有年，老師只要不落跑就會馬上退還，並強調收保證金只是「以防萬一」。但她說，若引發爭議，未來會思考其他方式。

無獨有偶，本報掌握，有高中教師去年應徵桃園市某升學型私中代理教師，錄取後卻被通知須先繳6萬元保證金才發聘書，但後來又考上其他學校，導致保證金被沒收；另所位處北桃園的私中，也向教師收5萬元保證金，但有在教師到職後返還給該名教師。

一位不具名私立高中校長表示，老師都想到公立學校，學生較好教，也沒有招生壓力，私校是退而求其次的選擇，所以會抱持騎驢找馬心態，先應徵上私校，再參加公校甄選，如考取公校，就退私校聘書；也可能先接二線私校聘書，待一線私校錄取，也會退聘，這類心態導致私校師資不穩，學校才會想方設法要「綁住」老師。

不過，學校向教師收取「應聘保證金」恐涉違法。依據就業服務法第五條第二項第三款，雇主招募或僱用員工時，不得扣留求職人或員工財物或收取保證金。勞動部勞動力發展署官員說，若雇主擔心錄取求職者未到職才收取應聘保證金，就明確違反就服法，依法最高可開罰30萬元。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，私校向年輕教師收取保證金是不良示範，主管機關應向違法私校進行勞動檢查，並依就業服務法第67條第1項處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，且要返還所有被不法侵害者的不當得利。他也呼籲，受害教師應速向工會反映，才有機會拿回被不法收取的保證金。

桃園市教育局表示，本案建議向就業服務處洽詢是否違法，已請六和高中檢視教甄簡章，若有違法應予修正。