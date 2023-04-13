台中高中霸凌憾事拔校長職務、前學務主任送教評會 校方：尊重教育局

今年2月，台中某高中生疑遭師長霸凌釀憾事，台中市教育局今召開校長成績考核委員會，決議處分校長大過1次、拔除校長職務，並退回學校調查報告與校事會議決議，要求學校將前學務主任移送教評會，依法嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。對此，該學校表示，目前不便對外說明，尊重教育局決策，校方配合辦理。

教育局昨接獲學校函送的調查報告及校事會議紀錄，經檢視，前學務主任涉有不當管教，且情節重大，教育局隨即發函退請學校，要求依教師法規定將前學務主任移送「教評會」，依據高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法進行審議，予以嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。

有關校長的懲處，教育局表示，教育局今天召開校長考核會議檢討究責，因其身為校長，事件發生後，消極處理，致延誤啓動調查時機，事件擴大，也未見領導統御能力，管理失當，因此決議處分記大過一次。

教育局認定已不適任校長一職，依據高級中等教育法第17條及第15條規定解除校長職務。

記者多次致電該校長，均未回應，隨後手機關機。該學校表示，因會議由教育局召開，校方未參與，目前不便對外說明，尊重教育局決策，校方配合辦理。