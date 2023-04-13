大專校院近5年就讀人數 人文藝術及服務類學生大減3.2到5萬

教育部公告111學年學校基本概況統計結果，內容指出，110學年各級學校畢業生總數84.3萬人，其中以大專校院畢業生28.4萬人最多，但受少子化衝擊影響，整體畢業學生數年減3.4萬人或減少3.8%。分析也指出，近五個學年，就讀資訊通訊科技學科領域人數微幅增加，但就讀服務、人文藝術的學生則減少5萬和3.2萬人。

根據教育部公告分析指出，111學年各級學校學生總數410.4萬人，其中以國小生、大學生為最多，分別為122萬和114萬人，但受到少子化影響，與上學年相比，各學制中大專校院減少人數最多，共計減少4.6萬人。長遠來看，各級學校學生總數較106學年也呈現逐年遞減，五學年間已減少30萬人或6.8%。

教育部也統計，110學年各級學校畢業生總數為84.3萬人，以大專校院畢業生數28.4萬人最多，但與上學年相較，總數減少3.4萬人或3.8%。

值得留意的是，教育部也統計111學年大專校院學生就讀的學科領域，其中以就讀「工程、製造及營建」23.7萬人最多，「商業、管理及法律」為21.2萬人居次。

近年由於資通訊產業熱絡、薪資行情佳，加上國內大企業人才求才若渴，教育部逐年增加大專校院資通訊相關領域外加名額，在產業、招生促使下，教育部統計「資訊通訊科技」領域111學年約8.3萬人就讀，106學年則約8.1萬人。

五個學年間同樣就讀數增加的還有「農業、林業、漁業及獸醫」，微幅增加1千人，除此之外，「醫藥衛生及社會褔利」、「社會科學、新聞學及圖書資訊」、「自然科學、數學及統計」等七個領域就讀學生數都減少，其中又以「服務」領域五學年間減少5萬人為最多，其次則為「藝術及人文」領域，減少3.2萬人；「教育」領域則持平，未有增減。

此外，若跳脫學科，教育部也統計111學年大專校院整體STEM（科學、技術、工程、數學）領域學生數約38萬人， STEM領域學生數占全體大專校院學生比率33.3%，近四個學年間增加約1.9%，研究生數近四學年則略增加5000人。