快訊

台中高中霸凌憾事…校長記大過拔除職務、前學務主任送教評會 校方這麼說

新冠降級、改類後有差嗎？指揮中心下午宣布降級改類時間

陸射火箭路透卻報「禁航區」 恐有人放話操作認知戰？

大專校院近5年就讀人數 人文藝術及服務類學生大減3.2到5萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部統計，近五個學年間，就讀資訊通訊科技學科領域人數微幅增加，但就讀服務、人文藝術的學生則減少5萬和3.2萬人。記者胡經周／攝影
教育部統計，近五個學年間，就讀資訊通訊科技學科領域人數微幅增加，但就讀服務、人文藝術的學生則減少5萬和3.2萬人。記者胡經周／攝影

教育部公告111學年學校基本概況統計結果，內容指出，110學年各級學校畢業生總數84.3萬人，其中以大專校院畢業生28.4萬人最多，但受少子化衝擊影響，整體畢業學生數年減3.4萬人或減少3.8%。分析也指出，近五個學年，就讀資訊通訊科技學科領域人數微幅增加，但就讀服務、人文藝術的學生則減少5萬和3.2萬人。

根據教育部公告分析指出，111學年各級學校學生總數410.4萬人，其中以國小生、大學生為最多，分別為122萬和114萬人，但受到少子化影響，與上學年相比，各學制中大專校院減少人數最多，共計減少4.6萬人。長遠來看，各級學校學生總數較106學年也呈現逐年遞減，五學年間已減少30萬人或6.8%。

教育部也統計，110學年各級學校畢業生總數為84.3萬人，以大專校院畢業生數28.4萬人最多，但與上學年相較，總數減少3.4萬人或3.8%。

值得留意的是，教育部也統計111學年大專校院學生就讀的學科領域，其中以就讀「工程、製造及營建」23.7萬人最多，「商業、管理及法律」為21.2萬人居次。

近年由於資通訊產業熱絡、薪資行情佳，加上國內大企業人才求才若渴，教育部逐年增加大專校院資通訊相關領域外加名額，在產業、招生促使下，教育部統計「資訊通訊科技」領域111學年約8.3萬人就讀，106學年則約8.1萬人。

五個學年間同樣就讀數增加的還有「農業、林業、漁業及獸醫」，微幅增加1千人，除此之外，「醫藥衛生及社會褔利」、「社會科學、新聞學及圖書資訊」、「自然科學、數學及統計」等七個領域就讀學生數都減少，其中又以「服務」領域五學年間減少5萬人為最多，其次則為「藝術及人文」領域，減少3.2萬人；「教育」領域則持平，未有增減。

此外，若跳脫學科，教育部也統計111學年大專校院整體STEM（科學、技術、工程、數學）領域學生數約38萬人， STEM領域學生數占全體大專校院學生比率33.3%，近四個學年間增加約1.9%，研究生數近四學年則略增加5000人。

教育部 少子化

延伸閱讀

國中教育會考下月登場 4月14日寄發准考證

美賓州大學 富豪搖籃

大學境外生越南印尼生最多 語言、經濟問題仍是瓶頸

少子化實驗教育逆勢成長 學校、非學校型態都破萬

相關新聞

最新！台中高中生霸凌輕生案 拔校長職務、學務主任送教評會嚴懲

台中某高中男學生今年2月輕生案，學校調查結果指出前學務主任等人涉有不當管教，查證屬實且情節重大，造成學生身心傷害；中市教...

貴成這樣...台東大學自助餐1主4菜直逼200元 業者今道歉改價格

台東大學1名女學生昨上網爆料，校內自助餐價格很貴，1份主菜搭配4樣配菜以及一碗白飯，稱兩要價180元，引發熱議。業者今向...

國中教育會考下月登場 4月14日寄發准考證

國中教育會考5月20、21日舉行，教育部今天說，4月14日寄發准考證，集體報名的考生由就讀國中轉發，個別報名考生由考區試...

中和某國小主任疑霸凌女課輔 議員批校方教局官官相護

新北中和區某國小陳姓總務主任傳出疑似辱罵、性騷擾課輔女員工，該員工2月初報警。新北市議員戴瑋姍質疑，教育局、校方未依規定...

言語霸凌女生潑熱水反擊 《黑暗榮耀》在新北學校真實上演

知名韓國女星宋慧喬主演關於校園霸凌韓劇《黑暗榮耀》在Netflix熱播，新北市某高中三年級的女學生面臨相同情況，今年3月...

冷氣機爆炸起火 急就章？桃議員揭驚人「班班有冷氣」施工速度

桃園配合行政院推動「班班有冷氣」政策，為全市共236校全面裝設冷氣，但上周桃園區慈文國小一台使用不到1年的冷氣機突然爆炸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦