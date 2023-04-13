黑暗榮耀新北真實上演 女學生反擊潑燙水 男生臉及前胸二度燙傷

知名韓國女星宋慧喬主演關於校園霸凌韓劇《黑暗榮耀》在Netflix熱播，新北市某高中三年級的女學生面臨相同情況，今年3月因長期受到男學生言語霸凌，女學生忍無可忍拿熱水朝男學生臉上猛潑，造成男生臉部、前胸為2度燒燙傷、燒燙傷面積合計7.5%，該霸凌案因此曝光。

該校校長今對此表示，事件發生後校方已立即向教育局進行校安通報，學生、長家部分也都處理完畢，若此時再對此事件發表意見，認為將對學生造成二度傷害，因此不再回應。

該男、女學生升上高中三年級後原本兩人關係良好，但因細故交惡因此男生常在言語上揶揄女生。今年3月10日男生聊天時女生插話，男生因此不滿向女生嗆聲並用腳踹女生椅子，女生長期被言語揶揄，情緒壓抑到極致因此爆發，持杯子裝滿熱水後就向男生猛潑，造成男生臉部、前胸為2度燒燙傷、面積合計7.5%，經校方緊急撥打119送醫急救，該起校園霸凌案件因此曝光。

新北市教育局表示，3月10日下午1時許，學生因故爭吵後，女生情緒失控將杯內熱水潑向男生，學校立即將學生送醫、通知家長。校方已經召開協商會議，雙方家長皆有出席，經當面溝通後已達成初步共識，校方將持續協助後續事宜。