基隆中山國小老舊廚房變身 高麗菜、小番茄學生自己種

基隆市中山國小申請通過教育部「學美‧美學—校園美感設計4.0計畫」，為基隆第一所通過學校，今天落成典禮。學校改造老舊廚房空間，化身為食農教育課程多元使用教室。學生自己種高麗菜、小番茄等，從食材的原型、用餐的禮儀，體驗生活中的美感。

「我的番茄好甜，是我自己種的」，一名學生吃著自己種的番茄覺得特別有味道，她還說，真的是從學校菜園長出來的，大家看到都很興奮，她有去澆水，長得很快。

教育處長劉美蘭表示，生活的品味也是一種素養的學習，除了讓學生吃得安心之外，營造一個有質感的用餐氛圍也是很重要的。學生自己種高麗菜、小番茄等，透過完整食育教育課程設計，從食材的原型、用餐的素養禮儀，都能讓學生體驗生活的美感，很感動中山國小與設計團隊這麼用心的透過「學美・美學」，讓學校變得不一樣。

中山國小在全國190所國高中小學校投稿案件中，歷經初審、現場考察等重重關卡、激烈競爭後，選出20所學校通過決審。除可獲取教育部的中央補助款160萬元外，另基隆市政府為完善基礎設施，亦自籌補助106萬元。

校長劉汶琪說，經過台灣設計研究院及徵選出的樸山、趙志元建築師事務所團隊與中山國小多番的討論設計後，將原本的老舊廚房改造為兼具簡易烹飪操作功能及課輔學習的空間。