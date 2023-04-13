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最新！台中高中生霸凌輕生案 拔校長職務、學務主任送教評會嚴懲

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中市教育局今日召開校長成績考核委員會，決議處分校長大過1次，並拔除校長職務，另退回學校調查報告與校事會議決議，要求學校將前學務主任移送教評會，依法嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。圖／本報資料照
中市教育局今日召開校長成績考核委員會，決議處分校長大過1次，並拔除校長職務，另退回學校調查報告與校事會議決議，要求學校將前學務主任移送教評會，依法嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。圖／本報資料照

台中某高中男學生今年2月輕生案，學校調查結果指出前學務主任等人涉有不當管教，查證屬實且情節重大，造成學生身心傷害；中市教育局今日召開校長成績考核委員會，決議處分校長大過1次，並拔除校長職務，另退回學校調查報告與校事會議決議，要求學校將前學務主任移送教評會，依法嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。

教育局表示，此案一開始因學校消極面對，啟動調查又有所延誤，因此教育局主動介入，將校長、主任教官、學創人員等7名關係人調離現職，代理校長到任隨即召開教評會，決議學務主任停聘靜候調查。

教育局指出，學校調查小組報告指出前學務主任、主任教官及2名學務創新人員涉有不當管教，情節重大，造成該生身心傷害，學校4月10日召開校事會議決議，依各身分別移送考核會或依法組成的相關委員會做行政議處。

教育局昨日正式接獲學校函送的調查報告及校事會議紀錄，經檢視前學務主任涉有不當管教，且情節重大，教育局隨即發函退請學校，要求依教師法規定，將前學務主任移送教評會，依據高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法進行審議，予以嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。

有關校長的懲處，教育局表示，教育局今召開校長考核會議檢討究責，因其身為校長，事件發生後，消極處理，致延誤啓動調查時機，事件擴大，也未見領導統御能力，管理失當，因此決議處分記大過一次；教育局認定已不適任校長一職，依據高級中等教育法第17條及第15條規定解除校長職務。

教育局 主任 教官

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