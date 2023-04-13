國中教育會考下月登場 4月14日寄發准考證

國中教育會考5月20、21日舉行，教育部今天說，4月14日寄發准考證，集體報名的考生由就讀國中轉發，個別報名考生由考區試務會寄發，提醒考生若准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月18、19日提出勘誤需求，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求。

會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，5月20日上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；5月21日上午考自然、英語，先考英語閱讀60分鐘、休息30分鐘，再考英聽力25分鐘。

教育部今天說，4月14日寄發准考證，提醒考生務必詳細檢查並妥善保管准考證，准考證內容如有錯誤，須依據簡章於4月18、19日提出勘誤需求，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求，受理時間均為9時至12時、13時30分至17時。

教育部表示，若准考證毀損或遺失，考生可於考試當日，攜帶本人身分證件及與報名時同式2吋相片1張，向考場試務中心申請補發。

全國試務會表示，身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請應考服務，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、輔具等項目，具體的申請說明、項目說明、考試程序及注意事項、特殊題本範例下載，可至國中教育會考網站參閱「應考服務」項目內容。