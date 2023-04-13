快訊

福岡拉麵名店「未滿18歲禁入」引討論！原因曝光網點頭：客人不是神

台東大學自助餐「4菜1肉180元」 夾雞腿被血滴到…校方出面說話了

睡眠不足會讓你短命 但最新研究說做到一件事就可拯救你

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和某國小主任疑霸凌女課輔 議員批校方教局官官相護

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北中和區某國小陳姓總務主任傳出疑似辱罵、性騷擾課輔女員工。圖為示意圖，非當事人。（ingimage）
新北中和區某國小陳姓總務主任傳出疑似辱罵、性騷擾課輔女員工。圖為示意圖，非當事人。（ingimage）

新北中和區某國小陳姓總務主任傳出疑似辱罵、性騷擾課輔女員工，該員工2月初報警。新北市議員戴瑋姍質疑，教育局、校方未依規定召開性平會，恐怕有官官相護之嫌。新北教育局說，局內與校方並未收到任何言語霸凌檢舉或陳情，現已函請學校調查，依教師成績考核辦法辦理。

戴瑋姍質疑，新北教育局日前在性平記者會上宣示三大重點，但回歸教育現場的具體案例，該女員工2月2日報警，兩個多月過去，卻未見教育局、校方未依規定召開性平會，積極處理，是不受理、冷處理、裝沒事，讓加害者繼續橫行在教育界？「性別平等」不該淪為一句口號。

該國小校長說，學校課輔班是委外給校外課輔機構，由於課輔人員調動頻繁，且未收到任何投訴，不知道報導中到底是哪一位課輔人員，等報出來才知道此事，現已去了解情況，後續會再依規定處置。

新北教育局則說，經查局內及校方並未收到，任何課輔班女員工提出言語霸凌檢舉或陳情。針對該名主任疑似言語不當行為，已函請學校調查，並依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法辦理。

教育局也說，如學校未處理，受僱者可向勞工局申訴，依性別工作平等法第38條之1第2項規定，雇主可以處十萬元以上五十萬元以下罰鍰。教育局也會持續辦理教職員工性別平等研習，並每年完成性別平等教育課程2小時，提升教職員生的性平知能。

教育局 戴瑋姍

延伸閱讀

言語霸凌女生潑熱水反擊 《黑暗榮耀》在新北學校真實上演

北市文德女中創校逾半世紀 教育局4月底前核定公告才停招

中市教局深夜說明高中生輕生案 主任教官2學務人員議處

高中生疑遭7師霸凌拖逾月處置 教部曾四度發函卻沒動靜

相關新聞

中和某國小主任疑霸凌女課輔 議員批校方教局官官相護

新北中和區某國小陳姓總務主任傳出疑似辱罵、性騷擾課輔女員工，該員工2月初報警。新北市議員戴瑋姍質疑，教育局、校方未依規定...

言語霸凌女生潑熱水反擊 《黑暗榮耀》在新北學校真實上演

知名韓國女星宋慧喬主演關於校園霸凌韓劇《黑暗榮耀》在Netflix熱播，新北市某高中三年級的女學生面臨相同情況，今年3月...

冷氣機爆炸起火 急就章？桃議員揭驚人「班班有冷氣」施工速度

桃園配合行政院推動「班班有冷氣」政策，為全市共236校全面裝設冷氣，但上周桃園區慈文國小一台使用不到1年的冷氣機突然爆炸...

國中教育會考下月登場 4月14日寄發准考證

國中教育會考5月20、21日舉行，教育部今天說，4月14日寄發准考證，集體報名的考生由就讀國中轉發，個別報名考生由考區試...

白板無限大 康軒創數位教學新模式

康軒文教和全球視訊領導品牌ViewSonic合作，把康軒國中小教科書課程內容，融合在ViewSonic「myViewBo...

新北教甄 本土語最多可加6分

本土語自111學年起成為國高中必修課，新北3萬多名教師中，僅1157人具閩語中高級認證，其中國高中228人，現行規定要求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦