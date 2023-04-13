中和某國小主任疑霸凌女課輔 議員批校方教局官官相護

新北中和區某國小陳姓總務主任傳出疑似辱罵、性騷擾課輔女員工，該員工2月初報警。新北市議員戴瑋姍質疑，教育局、校方未依規定召開性平會，恐怕有官官相護之嫌。新北教育局說，局內與校方並未收到任何言語霸凌檢舉或陳情，現已函請學校調查，依教師成績考核辦法辦理。

戴瑋姍質疑，新北教育局日前在性平記者會上宣示三大重點，但回歸教育現場的具體案例，該女員工2月2日報警，兩個多月過去，卻未見教育局、校方未依規定召開性平會，積極處理，是不受理、冷處理、裝沒事，讓加害者繼續橫行在教育界？「性別平等」不該淪為一句口號。

該國小校長說，學校課輔班是委外給校外課輔機構，由於課輔人員調動頻繁，且未收到任何投訴，不知道報導中到底是哪一位課輔人員，等報出來才知道此事，現已去了解情況，後續會再依規定處置。

新北教育局則說，經查局內及校方並未收到，任何課輔班女員工提出言語霸凌檢舉或陳情。針對該名主任疑似言語不當行為，已函請學校調查，並依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法辦理。

教育局也說，如學校未處理，受僱者可向勞工局申訴，依性別工作平等法第38條之1第2項規定，雇主可以處十萬元以上五十萬元以下罰鍰。教育局也會持續辦理教職員工性別平等研習，並每年完成性別平等教育課程2小時，提升教職員生的性平知能。