言語霸凌女生潑熱水反擊 《黑暗榮耀》在新北學校真實上演

知名韓國女星宋慧喬主演關於校園霸凌韓劇《黑暗榮耀》在Netflix熱播，新北市某高中三年級的女學生面臨相同情況，今年3月因長期受到男學生言語霸凌，女學生忍無可忍拿熱水朝男學生臉上猛潑，該霸凌案因此曝光。

該男、女學生升上高中三年級後分發至同班，原本兩人關係良好，但隨後因細故交惡因此男生常在言語上揶揄。某次男生聊天時女生插話，男生因此不滿向女生嗆聲並用腳踹女生椅子，女生情緒壓抑到極致後爆發，裝滿熱水就向男生猛潑，導致男生燙傷當場送醫救治，該起校園霸凌案件因此曝光。

新北市教育局表示，3月10日下午1時許，學生因故爭吵後，女生情緒失控將杯內熱水潑向男生，學校立即將學生送醫、通知家長。校方已經召開協商會議，雙方家長皆有出席，經當面溝通後已達成初步共識，校方將持續協助後續事宜。

教育局說，有關行為學生偏差行為，校方由學輔單位持續加強輔導管教，並依規定召開獎懲委員會審議予以處分，以避免類案再生。