冷氣機爆炸起火 急就章？桃議員揭驚人「班班有冷氣」施工速度

桃園配合行政院推動「班班有冷氣」政策，為全市共236校全面裝設冷氣，但上周桃園區慈文國小一台使用不到1年的冷氣機突然爆炸，起火原因消防局仍在釐清中。國民黨議員凌濤今天揭露，全市前年新設1萬6526台冷氣機，卻被要求在短短半年內就要全部建置完成，等於「一天就要裝100台」。裝設速度之快，讓他直呼「品質怎麼穩定？」

行政院長蘇貞昌2020年推出高中以下學校「班班有冷氣」政策，桃園獲核定總經費24.7億元，其中市府自籌15％，中央補助85％，為全市236校建置共1萬6583台冷氣機，經通過壓力測試，市府去年4月底宣布全面正式啟用。

不過事隔不到1年，慈文國小1年級教室，本月5日卻傳冷氣機不明原因起火，冷氣室內機燒得面目全非。校方證實，冷氣是去年班班有冷氣計畫添購，還相當新穎，起火原因則需火調人員釐清。

凌濤表示，桃園共1萬6583台冷氣機，分別由4家公司承攬安裝，其中日立為92校裝設6805台、東元為40校裝3180台、禾聯為63校裝4165台、松下為41校裝2376台；依合約內容，市府在2021年6月通知廠商施作，卻在同年度12月31日就必須履約，4家廠商在6個月內要安裝全市多達1萬6526台冷氣機，換算桃園一天就要裝近百台。

凌濤表示，若包括假日，廠商平均一天要裝設將近上百台冷氣，但合格技工是否足夠、監督環節是否確實令人質疑，依照教育部國教署招標範本的採購規格及施工規範，包含冷氣規格、施工規範、管路電工規定就高達34項標準，卻要在如此短時間完工，品質如何穩定？

凌濤提到，桃園多達1萬6000多台的冷氣機，光一個月新增電費就高達2000萬，加上後續使用維護、更新保養，市府和中央能補助多久，補助金額足夠嗎？會不會排擠其他項目經費？恐怕政府還要準備更多配套。