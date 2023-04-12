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影響台灣正常教育發展 學界連署籲停止雙語政策

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
學界日前呼籲，台灣不若香港、新加坡等具殖民歷史背景，沒有條件將英語當作全面的學習工具。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
學界日前呼籲，台灣不若香港、新加坡等具殖民歷史背景，沒有條件將英語當作全面的學習工具。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

教育部配合國發會推動「大專校院學生雙語化學習計畫」迄今執行一年多，教育部日前說明第二階段計畫重點方向和支持措施。雙語計畫第二階段將在今年8月起跑，預計再投入21億經費推動，但反彈聲浪時有所聞。日前相關團體於國發會「公共政策網路參與平台」發起連署，指雙語政策違背國家語言發展法精神，建議停止錯誤政策。

「大專校院學生雙語化學習計畫」今年八月將邁入第二期，第一期已選出四所重點培育學校，教育部日前說明，期望2023年重點培育學校增為7所，並針對績效指標達成情況優良，且校內師生增能輔導機制完備、國際化程度佳者，於2024、2030年擇優遴選出標竿學校。

但學界日前呼籲，台灣不若香港、新加坡等具殖民歷史背景，沒有條件將英語作為全面的學習工具，強勢獨尊英語只會造成平庸的語言、人人通但人人鬆。

近日「多語臺灣，英語友善」行動聯盟則於公共政策網路參與平台發起連署，認為雙語政策有違「國家語言發展法」多語台灣的精神，更已嚴重影響國家正常教育發展，為維護學生受教權，建議停止此一破壞台灣語言生態的中英雙語政策，落實「多語台灣，英語友善」。

連署內容建議停止雙語政策，並暫停雙語政策發展中心設置條例法制化，亦要求教育部暫停以雙語國家、雙語政策為名的補助要點，以及檢討不當績效指標和雙語政策評鑑作業。

連署內容也表示，應停止非英語科教甄卻以英語進行口試和試教的錯誤政策，英語更不應成為其他學科的指定教學語言。要求落實「多語台灣，英語友善」，真正提升英語學習品質也回歸正常辦學。

「多語臺灣，英語友善」行動聯盟本月七日發起提案，昨日通過檢核，目前正在附議階段。

雙語政策 國家語言 教育部

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