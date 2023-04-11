出版業籲立法保護 文化部祭三大方案「絕對正面回應」

面對通路折扣戰，多家出版社連署要求政府制定「圖書折扣秩序制」，立委陳培瑜召開「市場通路惡性競爭，文化產業的未來在哪裡？」公聽會，邀請產、官、學，以及讀者四方代表討論。文化部政務次長李靜慧表示，對於出版產業呼籲要求立法來保護出版產業，「文化部絕對是正面回應」。文化部會立即重啟如何立法保護出版產業，但立法的內容和方向，如要走定價或折扣的協商或其他機制，有待出版業更多討論、獲得共識，文化部再朝此一方向推動。

李靜慧表示，針對圖書折扣議題，文化部早在2016年便完成研究案，前部長李永得也曾為了圖書折扣邀通路商來文化部會商。除此之外，文化部還針對出版業推出三個方案。一是研議如何透過文化部匡列經費，協助地方政府做圖書採購的時候，保證出版社拿到一定的利潤，不讓圖書採購陷入低價競爭。二是在研議如何讓地方政府透過文化部的參與，讓公共出借權的計算的基數和方法能夠更快速普遍地到全國實行。

去年六月的台北國際書展，出版社透過文化部發放的購書券「錢滾錢」業績大增，許多業者倡議文化部繼續發放購書券。李靜慧表示，文化部規劃在特定期間(如台北國際書展)、針對特定對象推出類似購書券的刺激方案。「沒日沒夜的折扣會讓人疲乏」，她表示，購書券可以提供另一種刺激，發放的時間點和方式、場域如果對了，「它的效果就會真正出來」。