獨／不叫經國了！這所老牌技專拚更名「德育護理健康學院」

少子化讓私校苦不堪言，招生策略各出奇招，有學校調整科系拚特色，也有學校改校名換新氣象。據本報掌握，位於基隆市的老牌技專「經國管理暨健康學院」，日前已向教育部申請改名，力拚今年8月改以舊名亮相，更名為「德育護理健康學院」，日前已通過教育部私校諮詢會。教育界人士認為，護專確實有招生優勢，但少子化威脅下，改名影響不大，如何辦出特色、口碑才是關鍵。

經國管理暨健康學院於1967年創立，原名為「德育護理專科學校」，是當時北台灣除了台北護專之外，唯一一所私立護理專科學校。2002年11月為紀念先總統蔣經國深耕台灣四十年締造經濟奇蹟，並建立新形象，因此更改校名為「經國管理暨健康學院」，4年前與黎明技術學院共同申請想改名科技大學，卻被教育部打回票。

如今再提更名申請，經國管理暨健康學院表示，學校是助產士起家，在基隆深耕護理培育已經50多年，校友對「德育」名字非常懷念，經校方審慎考慮，也希望招生能有辨識度才決定更名。至於移除「管理」字樣，校方表示，校內仍有管理科系，但校內系科以護理為主，因應大環境，學校希望做好醫護健康、培育護理師的目標。

近年私校改名相當常見，例如女校招收男生，台北市靜修女中2020年1月更名為靜修高中，或是為了開展新學制，台北市開南工商2020年8月更名為開南高中，但也有學校更名後，因顧及校友情懷、師生期待又改回舊名，如台北市育達高中改為普林思頓高中要拚國際化，卻又在二年後決定改回原名。

靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴表示，教育部對學校把關的三個重點，分別為財務健全、維持良好教學品質、未違反相關法規。由此看來，學校改名並不是少子化救亡圖存的關鍵，如果改名能改頭換面，配合發展學校特色，吸引更多學生就讀、而且能夠增加學校其他業務及推廣收入才是重點，否則學校改名只換湯卻不換藥，也會被學生、家長看破手腳。

經國管理暨健康學院更名為德育護理健康學院，重新擦亮「護理」招牌，陳振貴對此樂觀看待。他表示，學校改成醫藥護理類的確是一條生存之路，雖然和時間在賽跑，只要衝勁十足，掌握契機，或許仍有希望。

根據教育部統計，111學年各大專校院新生註冊率，不少「醫護管理專科學校」註冊率，皆明顯比技術學院、科技大學來得好。新生醫專註冊率達九成六，新生醫專校長駱俊宏表示，少子化下招生確實吃力，護專也相當競爭。談及如何繳出亮眼招生成績單？他三度表示「就是要努力」，學校教師認真提升教學品質、考照率提升，都是強化招生的重要指標。

馬偕醫護管理專科學校今年註冊率也達九成六，馬偕醫專副校長張讚昌表示，馬偕經營多年已有口碑，學生也是以馬偕醫院為主要訓練場地，除了雙連的台北院區，另在淡水、台東、新竹皆有分院，學生來自全台各地，還能返鄉實習，學生訓練非常紮實且獲社會社會認同，才能維持招生。

一位不具名教育界人士則指出，改名對學校經營影響不大，學校經營注重社會認同、家長認同。他表示，少子化讓部分地方型、社區型學校相當慘，尤其現在家長多有「先普高再技高」、「先公後私」的迷思，導致區域型學校招生困難，就算是就業前景好的護專，也有不少護專難逃招生慘的宿命。

私立技專要改名須由學校擬具改名計畫書，經校務會議審議，並經董事會議審議通過後向教育部申請。教育部向本報證實，經國管理暨健康學院已完成校內程序，並於今年4月10日提報私校諮詢會徵詢意見，預計於4月底前提審議會審議。