112大學學雜費漲幅0.53% 青民協憂校內公聽會淪形式

教育部近日公告下學年大學學雜費收費基準調幅為0.53%，將開放大學申請。台灣青年民主協會表示，過去許多學校調漲學雜費，雖在校內召開公聽會，但宣傳管道少，甚至很多倉促召開，導致校內公聽會淪為形式。青民協呼籲，教育部掌有核定各校申請調漲學雜費權力，應監督各校充分揭露資訊，才能真正落實校園民主。

教育部日前發函公告112學年各大專校院學雜費收費基準基本調幅，經公式核算後為0.53%，若學校欲調整112學年度學雜費，應達成資訊公開、研議公開等校內程序，最遲於6月5日下午五時前報至教育部。

青民協稍早表示，過去許多學校調漲學雜費，雖在校內召開公聽會，但宣傳管道少，甚至很多倉促召開、草草結束，有學校全校人數數萬人，但調漲學雜費的公聽會僅50人出席，根本不具代表性，學生在會議中提出的意見也沒有具體回應，學校在公聽會後若修改計畫，也缺乏追蹤機制，導致校內公聽會淪為形式。

青民協呼籲，教育部掌有核定各校申請調漲學雜費的權力，應該要監督各校充分揭露資訊，並給予完整時間，討論並實際回應學生對校務發展與財務規畫的疑問，畢竟校園的主體是學生，也才能真正落實校園民主。