臺大舉辦「NTU AR校友返校學習專案」 完成驗證可享多項學習優惠

文／ 臺灣大學進修推廣學院提供

圖／臺灣大學進修推廣學院提供
圖／臺灣大學進修推廣學院提供

國立臺灣大學近年來推動符合學習者需求的「未來大學」計畫，其中由進修推廣學院推動「NTU AR」校友返校學習專案，其中「A」代表「校友」(Alumni)，「R」則是「返校及充電」(Return and Recharge)，意旨「校友返校學習充電」，針對完成身分驗證的臺大校友推出多項終身學習的優惠方案，鼓勵校友終身學習。

臺大進修推廣學院指出，此波「校友返校學習」專案將自即日起至112年6月30日止，凡在進修推廣學院官網完成校友驗證者，除可參加「校友驗證抽獎活動」外，另得享「免費修讀線上課程」、「精選課程學費優惠」、「管理碩士學分班優惠」、「FB、Line@好康活動」等多項好康。臺大進修推廣學院指出，抽獎活動將在112年5月2日及7月3日分二梯次進行，各抽出「終身享修讀研習班程學費折價5000元優惠」等多項學習好禮，愈早完成身分驗證可享更多次抽獎機會，各項優惠詳情請參考臺大進修推廣學院官網。

參加「NTU AR校友返校學習」專案的臺大校友，可先至臺大進修推廣學院官網註冊成為會員，再進行臺大校友身份驗證，完成後便可立即享有多項學習優惠，目前臺大進修推廣學院針對較受歡迎的課程，開辦精鍊高階管理與實務研習班、高階經理人醫材創新設計班、大數據與商業分析班、數據分析與資料視覺化班、資料視覺化－圖表說服力班、財報分析與企業評價班、李後主詞的情意世界班、遇見我自己－哲學與人生班、邏輯說服力班等課程，自即日起至112年6月30日止，經完成校友認證之臺大校友修讀這些精選課程，得享更多學費優惠，歡迎臺大校友返校充電進修。

在學校學習的時光，應該是我們人生旅程中一段單純、有趣、欣喜的時光，學習，總能在忙碌壓力的生活下與須要心靈慰藉時，讓我們得以找回平靜的思緒。臺大提供校友多項優質且免費或優惠的實體與線上跨域課程。您心動了嗎?想了解更多，請上【臺大推廣教育網】或電洽(02)2362-0502查詢。

「NTU AR校友返校學習」官網
「NTU AR校友返校學習」EDM

相關新聞

華夏科大規畫115學年停辦 與台科大「循序漸進」整併

國立台灣科技大學與華夏科技大學同於今日（4/11）各別召開校務會議，兩校均通過「整併計畫書」。台科大表示，兩校首創公私整...

教育部公告 112學年大學學雜費漲幅0.53%

教育部公告下學年度學雜費收費基準調幅，112學年度調整幅度為0.53%，較111學年略升。先前中原大學等三校，因不滿學雜...

北市文德女中創校逾半世紀 教育局4月底前核定公告才停招

台北市私立文德女中創校超過半世紀，受少子化影響，去年為求轉型推出「國際雙聯學位班」，仍救不回招生率，去年12月向台北市教...

中市高中生輕生案 校長疏失、4人不當管教議處

台中市某高中男學生今年2月輕生案，與本案相關人員有8人，中市教育局長蔣偉民今表示，校事會議調查小組決議前學務主任、主任教...

校園新寵電動滑板車 能突破台灣法規成功叩關？

隨著電動車產業蓬勃發展，各類綠能運具接續問世，電動滑板車有望成為新主流。但台灣受限於法規，僅能在特定公園、校園使用，未來能否騎上街頭？值得觀察。

影／不畏學得慢、忘得快 苗栗特殊教育學校啦啦隊努力訓練獲選國家隊

「奧蘭多，我們來了！」國立苗栗特殊教育學校混齡啦啦隊獲選為國家代表隊，即將出發前往美國參加今年的世界啦啦隊錦標賽，校方上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦