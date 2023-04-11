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北市文德女中創校逾半世紀 教育局4月底前核定公告才停招

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市文德女中去年函文教育局提交停招計畫書，教育局最快4月底核定，才會正式公告，確定該校112學年度起停招。本報系資料照
台北市文德女中去年函文教育局提交停招計畫書，教育局最快4月底核定，才會正式公告，確定該校112學年度起停招。本報系資料照

北市私立文德女中創校超過半世紀，受少子化影響，去年為求轉型推出「國際雙聯學位班」，仍救不回招生率，去年12月函文台北市教育局要停招，惟資料不齊全，教育局日前召開停招審查會議，委員尊重校方決定。教育局表示，該校尚未確定停招，教育局最快4月底核可，才會正式公告，確定112學年度起停招。

台北市教育局長陳素慧表示，教育局每年9月會詢問學校新學年度招生名額、10月核定班級數，文德女中去年9月都有回報招生人數，10月也獲核定1個班級，12月28日函文教育局提交董事會議紀錄要停招，但是停招資料不齊全。

陳素慧說明，文德女中預定112學年度停招，教育局今年2月9日邀審查委員到校訪視，4月6日召開停招審查會議，文德女中資料準備較為完整，委員沒有反對、尊重校方決定。

陳素慧指出，教育局最快4月底簽奉核可，才會正式公告，確定文德女中112學年度起停招，後續在技術上，會協助校方控管免試入學平台的招生名額，避免學生誤填。該校目前65位學生，今年高三生畢業後，學校還有38名學生。

文德女中位在內湖區，由天主教耶穌聖嬰方濟修女會創辦的私校，創校迄今超過50年， 是北市知名老牌私校。

2022年文德女中與美國知名藍帶學校「浩瀚私立實驗中學」（Excelsior School）簽訂雙聯學制暨AP（Advanced Placement）課程合作案，111學年度推出「國際雙聯學位班」，學生經由此教學合作，可取得美國大學AP預修課程四門課程共40學分，校方盼轉型接軌國際，未料如今仍不敵少子化衝擊，只得停招。

教育局 北市 美國

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