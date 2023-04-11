快訊

解讀中國山東艦軍演：戰略錯誤的「下餃子」航母佈署？

通緝犯解送桃園地院歸案後脫逃 警方火速緝捕到案

國小合唱團活動竟淪為中共統戰？議員要求蔣萬安徹查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市宣布每年增加5千萬預算 9月起調升學童午餐補助

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市國中小營養午餐自2016年凍漲至今，近年因民生物價、基本工資上漲，將自112學年度（今年9月）起調整營養午餐費及補助。圖／新竹市政府提供
新竹市國中小營養午餐自2016年凍漲至今，近年因民生物價、基本工資上漲，將自112學年度（今年9月）起調整營養午餐費及補助。圖／新竹市政府提供

新竹市國中小營養午餐自2016年凍漲至今，近年因民生物價、基本工資上漲，將自112學年度（今年9月）起調整營養午餐費及補助。市府指出，為減輕家長壓力，明年整年學生午餐費預算將從原本3億元預算增加至3億5000萬元；鑑於今年預算已編列，今年下半年市府將另追加2100萬元預算提高學生午餐補助經費，將採定額補助、不足部分由家長繳交，一起照顧孩子們營養午餐。

教育處表示，目前學生營養午餐費為國小每生每餐40元、國中每生每餐43元。由於民生物價、基本工資上漲，通貨膨脹確已影響學生午餐供膳品質，除參考行政院主計處公告消費者物價指數（CPI）外，也邀學校、家長代表及府內相關單位共同研商，最後決議今年9月後，國小餐費將由40元調整至50元（市府補助由35元增至40元）、國中餐費由43元調整至55元（市府補助由38元增至45元）。

教育處指出，參加學校營養午餐的學童，一學期需繳交1360元，平均每日13.6元，費用包含每日分攤10元餐費及一學期360元用於學生打菜用品、食材檢驗與廚房水電及維護等基本費用；此外，為讓午餐更即時貼近學生需求，教育處另研擬「午餐費用訂定參考原則」，未來將採市府定額補助後，以一學年為單位，各校可依該原則透過問卷方式視需求調整午餐費；至於經濟弱勢學生，午餐費用則由市府全額補助。

市長高虹安指出，不少家長與議員都反映，為因應物價上漲及通貨膨脹，建議提高營養午餐費用，藉此提升學生用餐品質，因此，市府研議時在避免排擠其他教育經費的通盤考量下，訂出「你（家長）一點，我（市府）多點，讓孩子吃得更好點」營養午餐費調整方針。

高虹安說，營養午餐費應隨物價適度調整，才能保障學生的用餐品質，此外，也要求各校園營養師確實進行食材驗收與製程把關，配合選用農委會推動國產可溯源的3章1Q（有機、產銷履歷、CAS、QR-code） 食材政策。並推廣「綠色餐食」理念，從飲食習慣開始，「吃一口，思永續」，以原型食材供應為準則，遵循永續生態及海洋原則，珍愛地球，減少資源耗損與浪費。

營養午餐 高虹安 基本工資 新竹

延伸閱讀

竹市將下修70戶以上社區申請垃圾子車 6月試辦上路

找回青春活力！竹市「高年級生俱樂部」熱烈招生中

竹市中正市場BOT案 業者欠租金遭判歸還建物

竹市社宅圍籬遭貼郭台銘競選廣告 市府撕除清理

相關新聞

北市老牌私校創校逾半世紀 文德女中確定停招月底前公告

台北市私立文德女中創校超過半世紀，受少子化影響，去年為求轉型推出「國際雙聯學位班」，仍救不回招生率，去年12月向台北市教...

教育部公告 112學年大學學雜費漲幅0.53%

教育部公告下學年度學雜費收費基準調幅，112學年度調整幅度為0.53%，較111學年略升。先前中原大學等三校，因不滿學雜...

校園新寵電動滑板車 能突破台灣法規成功叩關？

隨著電動車產業蓬勃發展，各類綠能運具接續問世，電動滑板車有望成為新主流。但台灣受限於法規，僅能在特定公園、校園使用，未來能否騎上街頭？值得觀察。

爆高雄一所高中師搜生手機 校方：有碰外套、查抽屜、未全程錄影

高雄市福誠高中爆出搜學生書包、抽屜，查有無上課偷使用手機，在教育界引發諸多爭議。教育局調查後今天說明，教師確有移動學生外...

竹市宣布每年增加5千萬預算 9月起調升學童午餐補助

新竹市國中小營養午餐自2016年凍漲至今，近年因民生物價、基本工資上漲，將自112學年度（今年9月）起調整營養午餐費及補...

中市高中生輕生案 校長疏失、4人不當管教議處

台中市某高中男學生今年2月輕生案，與本案相關人員有8人，中市教育局長蔣偉民今表示，校事會議調查小組決議前學務主任、主任教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦