竹市宣布每年增加5千萬預算 9月起調升學童午餐補助

新竹市國中小營養午餐自2016年凍漲至今，近年因民生物價、基本工資上漲，將自112學年度（今年9月）起調整營養午餐費及補助。市府指出，為減輕家長壓力，明年整年學生午餐費預算將從原本3億元預算增加至3億5000萬元；鑑於今年預算已編列，今年下半年市府將另追加2100萬元預算提高學生午餐補助經費，將採定額補助、不足部分由家長繳交，一起照顧孩子們營養午餐。

教育處表示，目前學生營養午餐費為國小每生每餐40元、國中每生每餐43元。由於民生物價、基本工資上漲，通貨膨脹確已影響學生午餐供膳品質，除參考行政院主計處公告消費者物價指數（CPI）外，也邀學校、家長代表及府內相關單位共同研商，最後決議今年9月後，國小餐費將由40元調整至50元（市府補助由35元增至40元）、國中餐費由43元調整至55元（市府補助由38元增至45元）。

教育處指出，參加學校營養午餐的學童，一學期需繳交1360元，平均每日13.6元，費用包含每日分攤10元餐費及一學期360元用於學生打菜用品、食材檢驗與廚房水電及維護等基本費用；此外，為讓午餐更即時貼近學生需求，教育處另研擬「午餐費用訂定參考原則」，未來將採市府定額補助後，以一學年為單位，各校可依該原則透過問卷方式視需求調整午餐費；至於經濟弱勢學生，午餐費用則由市府全額補助。

市長高虹安指出，不少家長與議員都反映，為因應物價上漲及通貨膨脹，建議提高營養午餐費用，藉此提升學生用餐品質，因此，市府研議時在避免排擠其他教育經費的通盤考量下，訂出「你（家長）一點，我（市府）多點，讓孩子吃得更好點」營養午餐費調整方針。

高虹安說，營養午餐費應隨物價適度調整，才能保障學生的用餐品質，此外，也要求各校園營養師確實進行食材驗收與製程把關，配合選用農委會推動國產可溯源的3章1Q（有機、產銷履歷、CAS、QR-code） 食材政策。並推廣「綠色餐食」理念，從飲食習慣開始，「吃一口，思永續」，以原型食材供應為準則，遵循永續生態及海洋原則，珍愛地球，減少資源耗損與浪費。