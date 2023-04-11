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中市高中生輕生案 校長疏失、4人不當管教議處

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中市教育局長蔣偉民今表示，校事會議調查小組決議前學務主任、主任教官及2名學務創新人員有不當管教，依各該身分移送考核會或相關委員會行政議處；另3人無不當管教情事。記者劉柏均／攝影
中市教育局長蔣偉民今表示，校事會議調查小組決議前學務主任、主任教官及2名學務創新人員有不當管教，依各該身分移送考核會或相關委員會行政議處；另3人無不當管教情事。記者劉柏均／攝影

台中市某高中男學生今年2月輕生案，與本案相關人員有8人，中市教育局長蔣偉民今表示，校事會議調查小組決議前學務主任、主任教官及2名學務創新人員有不當管教，依各該身分移送考核會或相關委員會行政議處；另3人無不當管教情事。另外，校長協調上有疏失或延誤，提送校長成績考核會做相關議處。

中市教育局長蔣偉民表示，校方昨召開校事會議，調查小組決議前學務主任、主任教官及2名學務創新人員確實有不當管教，造成該生身心傷害情事，依各該身分移送考核會或依法組成之相關委員會做行政議處；至於教官兼生輔組長與另1名教官及1名學創人員，並無不當管教情事，會盡快釐清事實後，希望3人返校服務。

蔣偉民說，3月25日學校啟動反霸凌小組，霸凌小組在校事會議後，會再展開霸凌調查，教育局也要求學校加速進行，讓這件事盡快水落石出。

蔣偉民說，校長在協調上有所疏失或延誤部分，已調離現職，針對這樣的事件，教育局會依據校事會議報告參酌延誤狀況，並提送校長成績考核會做相關議處。另校長是否即刻回任？蔣偉民說，將待學校霸凌事件調查完畢後，再進一步思考。

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台中高中生疑遭學校師長霸凌而輕生事件，家屬3月在人本基金會陪同下出面指控，引發外界譁然。圖／本報資料照
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