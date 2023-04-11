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修讀全英課程風向球 大專英語能力檢測9月到校辦理　

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
「大專校院學生雙語化學習計畫」第二階段將在今年8月起跑，教育部也委託語言測驗中心開發「培力英語能力檢定測驗。圖／聯合報系資料照片
「大專校院學生雙語化學習計畫」第二階段將在今年8月起跑，教育部也委託語言測驗中心開發「培力英語能力檢定測驗。圖／聯合報系資料照片

「大專校院學生雙語化學習計畫」第二階段將在今年8月起跑，教育部也委託語言測驗中心開發「培力英語能力檢定測驗」，確保學生具備修讀全英語課程的能力。財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）表示，今年九月首度推出口說、寫作測驗，12月推出聽力、閱讀測驗，首次測驗採「到校」專案方式辦理，受測對象為參與雙語計畫學校學生，測驗費由教育部補助，六月起開放報名。

「培力英檢」為首度針對國內大專校院學生研發的學術英語（English for Academic Purposes, EAP）導向能力檢測，著重評量通用學術英語及高教學習情境英語溝通能力，程度對應CEFR A2至B2。預計每年施測兩次，期望透過測驗結果，了解學生經英語課程輔導後的英語文能力發展。

LTTC表示，該測驗結果亦可用於協助學生在修習全英語（EMI）課程前，了解自己的英語能力，同時也可幫助學校掌握學生銜接進入EMI課程的先備英語文能力。取得CEFR B2成績的學生，口說表現上能參與學術主題討論、整合不同來源的資訊，並以流利、適切的英語進行報告；在寫作表現上，學生亦能撰寫組織分明、語意連貫的報過或短文。

「培力英檢」題型分為三部分。第一部分為回答問題，評量考生針對學習情境相關的主題進行問答與簡短描述的能力；第二部分為表達意見，評量考生針對學習情境相關的主題，以口語、短文或信函表達看法與交換意見之能力；第三部分則為摘要報告或整合式寫作，評量考生在學術情境下，依據所提供的圖文資訊重點作摘要與對相關議題論述觀點能力。

LTTC研發長吳若蕙表示，培力英檢是常模參照測驗，不論考生程度高低都考同一試卷，不需分級報考。每位學生作答由二位評分老師評閱。口說、寫作測驗總分各為360分，成績報告上提供多種回饋協助考生了解各分項能力的表現，含各部分得分、達成率、CEFR對應級數。

吳若蕙進一步說明，培力英檢初衷就是希望將測驗結果回饋給學術英語的教學與學習，LTTC也特別出版了「培力英檢官方測驗指南」，除收錄兩套完整口說、寫作試題外，也提供不同程度考生的作答實例與解析、學習策略等，盼能提供學生學習或備考資源，也對教師設計教學及評量活動有助益。

英語能力 語言 教育部

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