慈濟大學「吃下」慈濟科大存三大疑義 仍闖併校首關

位於花蓮的慈濟大學、慈濟科大近來積極推動整併，據了解，教育部今天下午召開私校諮詢會，儘管對於保障學生受教權、教師安置、技職存續有不同意見，但最終仍順利通關，後續再經教育部專科以上學校設立變更及停辦審議會判定後，有望成為繼康寧大學、康寧護專合併後的下一例。

慈濟大學、慈濟科大均屬於慈濟學校財團法人所設立的學校，已於去年十月提報合併計畫書，預計112學年、最快今年8月正式合併為一校。法人規畫存續合併後，慈濟大學將成為具有原慈濟大學校本部、人社校區及原慈濟科技大學等三個校區的大學，各學制班別則維持原規模，並依現行管道招生。

校方當時指出，未來會保留高教、技職學制，師資與課程共享，並增加跨領域及通識，希望發展為完整的綜合型大學。併校後校地總面積65.8公頃，可使用校舍面積40.1公頃，規畫初期以原有校區模式運作，校區間則會安排交通接駁。

據了解，教育部今天下午召開私校諮詢會，對於保障學生受教權、教師安置、技職存續與否持保留態度，也擔心一般大學吃下技專校院後，東台灣的技職學生未來恐無路可走。不過該案經討論仍順利闖關，後續再經教育部專科以上學校設立變更及停辦審議會判定後，有望成為繼康寧大學、康寧護專合併後，下一例一般大學與技專校院的案例。

根據兩校合併計畫書內容，兩校合併後學生數上看6559人，大學部約4620人，其餘則為研究所和專科部學生；教師預計518人，編制內教師460人。