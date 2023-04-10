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台中高中生疑遭霸凌輕生 中市府：加速調查速度

中央社／ 台中10日電

台中市某高中學生疑似遭師長霸凌而輕生。教育部數度發函要求中市教育局積極處置，中市府今天回應，代理校長全力穩定校務，加速校方調查小組的調查速度。

台中市日前傳出某公立高中生疑遭師長霸凌輕生，學務主任停聘3個月接受調查。教育部也組成專案小組進行調查，教育部長潘文忠表示，預計4月中旬會有調查報告。

台中市教育局今天透過文字稿表示，事發後曾再三催促學校盡速展開調查，3月6日發函給學校務必盡速調查，學校在3月10日組成調查小組，已啟動調查，正陸續約訪當事人、關係人，相關調查作業皆按程序加速進行。

教育局說，後續國教署的來函分別是在3月10日要求地方政府持續推動校園正向管教，3月13、23日再來函要求查處遭媒體指涉不當搜索學生書包案的流程與進度，教育局於3月23日函復國教署查處情形，並督導學校依規按程序調查。

教育局強調，學校在事件發生後調查有所延誤，教育局3月24日已將校長等與此案相關人員調離現場，靜待接受調查，與本案相關的學務主任，於代理校長到任後隨即召開教評會，決議予以停聘調查。

教育局指出，代理校長正盡全力穩定校務，並加速校方調查小組的調查速度。教育局持續緊盯進度，該校所屬人員如經查證有違法，依法最重不排除解聘，絕對嚴懲嚴辦，還孩子公道。

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