班班有冷氣電費不夠用 校長：難道校園裡種電嗎？

班班有冷氣，電費哪裡來？中央規定上課期間不得向學生收取冷氣電費，彰化縣政府要縣立學校從太陽能光電板發電回饋金開銷，學校人員暗中叫苦，發電回饋金本來就用在修繕和維護學校設施，若支用冷氣電費，學校修繕和維護費將受雙重排擠。

彰化縣教師工會表示，花錢裝冷氣機是一時的，電費哪裡來才是長久問題，如果向家長會及校友募款，萬一日後家長會委員及校友對學校行政有意見，將對學校構成壓力和負擔，若按照縣政府指示從各校太陽能光電板發電回饋金支應，豈不是排擠回饋金原本用在學校修繕與維護等雜項支出。

一名不願透露姓名的校長訴苦，「班班有冷氣」政策費用不但排擠整修廁所經費，本來兩年一次的學校修繕與維護補助款，以前有申請就有，現在拜託執政黨立法委員或親綠有力人士去講情都不見得有，學校整修地板、修繕圍牆和停車棚、充實智慧教室的3C、平板電腦等設施設備的經費都遙遙無期。

另一名校長抱怨，以前規定5、6、9、10四個月教室開冷氣，學校可要求學生付費，現在改成不能向學生收費都要「吹免錢」，電費沒漲價時代國三吹冷氣都會超越與台電的契約容量，現在國一、國二都吹冷氣，契約容量一定爆表，縣政府指示從太陽能光電板發電回饋金支付冷氣電費，肯定排擠學校整修維護經費甚至高溫天數太多而回饋金可能不夠用，「難道要在校園種電嗎？」

據了解，彰化縣已有國中計畫暑期輔導課「錯開」又縮短，本來一次上完四周暑輔，改成7月下旬上一周，8月上旬上兩周，冷氣就不會衝破契約容量。「這樣也好，縮短暑輔師生都輕鬆。」一名國中教師表示，過去暑輔用在精進學生課業，上級很有意見，現在為了「班班有冷氣」少一周，重新調整課程內容，比較符合上級期待。