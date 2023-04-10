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高市福誠高中被控違法搜索學生書包 校方：絕對不會

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市福誠高中被控違法搜抽屜和書包查手機，青民協籲高市教育局介入調查。圖／翻攝自青民協臉書
高市福誠高中被控違法搜抽屜和書包查手機，青民協籲高市教育局介入調查。圖／翻攝自青民協臉書

台灣青年民主協會今天表示接獲多名高雄市福誠高中學生反映，到校後即需交出手機，但學校如發現學生把手放書桌下，就會搜查學生抽屜與書包！籲高雄市教育局要求學校停止這種違法行為並介入調查，福誠高中對此表示，學校與學生對手機使用的問題一直持續溝通中，但絕對不會有搜抽屉與書包情形。

台灣青年民主協會今發布新聞稿，指近日接獲多名福誠高中學生反映，學校懷疑他們將手機藏在抽屜或書包裡，反覆搜查，此事許多學生和學生會都向校方提出嚴正抗議，認為校方明顯違法，校方卻指學生「不尊重師長」，甚至恐嚇要記警告。

「學校絕對沒有搜索學生抽屜與書包」，高市福誠高中再三強調，平日教師會巡堂，如發現學生有違規使用手機的話，該堂任課老師在徵得同意後，會請學生把手機交出來，但不會搜學生書包。

福誠高中表示，校方不解搜索書包的說法到底如何傳述開來，今早學校都一直在釐清此事。且所謂的安全檢查，依法需有「全程錄影」的程序，校方不會任意翻學生的東西。

學校表示，這次事件發生在高中部，因上午學生都仍在上課中，無法馬上找學生會代表對質、釐清。但有關手機的使用，學生會一直與學校在溝通中，此事學校會與家長及學生三方討論，找出共識，如有必要，下學期會針對手機使用管理問題進行修正。

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