高中生疑遭7師霸凌拖逾月處置 教部曾四度發函卻沒動靜

台中某公立高中學生疑遭學校7名師長霸凌，疑因不堪壓力發生憾事。事發逾一個月後，地方主管機關才積極介入調查，目前7名師長已遭調離現職，全案仍調查中，預計4月中旬將有調查結果。教育部政務次長林明裕今天表示，事件發生後，教育部曾四度發函台中市教育局積極處置，「學校處理得比較延誤、不應該」，國教署已組成專案小組至台中市政府督導查訪。

立法院教育及文化委員會今天舉行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」進行專題報告，並備質詢。朝野關注今年2月18日台中某公立高中學生疑遭學務主任、主任教官等7名師長霸凌，指控抽菸、吸毒及偷錢，甚至遭強制搜身及威脅送少年法庭。

立委范雲指出，該案2月18日發生，隔日在臉書社群就有許多學生發文抱不平，2月20日聯合報即報導。然而，依據「校園霸凌防治準則」，校園霸凌案，經媒體報導，視同檢舉。應於三個工作日內召開防制霸凌小組會議，開始調查處理程序。但學校卻一直到事件已經發生一個半月的3月25日，才召開「疑似霸凌」的防制因應小組會議，3月27日學務主任才被停聘3個月。

范雲表示，台中市近一年內發生多起校園重大侵害學生事件，但台中市政府延宕處理重大校園事件，已經不是第一次，要求教育部專案通盤輔導台中市政府，追查與究責涉案人員及處理違失。

「學校處理得比較延誤、不應該」，林明裕表示，國教署2月20日起四度發函地方政府，除了請台中市府督導學校就相關學生進行個別輔導，也要求中市府督導學校依法定流程辦理。另也在3月10日請主管機關推動校園正向管教，並於13、23日函請地方主管機關本於權責釐清、查處學校處理流程的適法性，另在3月23日成立專案小組督導、查訪。

潘文忠也透露，國教署也天天致電台中市府了解調查進度。他今天接受媒體聯訪時說，教育部非常重視，在了解疑義後，立刻組成專案小組到台中了解，目前台中市政府對學校採取專案管理，也組成專案小組，以外聘委員為主，希望客觀公正、毋枉毋縱，釐清事情真相。

潘文忠表示，目前持續釐清中，預計4月中旬會有調查報告，針對該事件採取嚴正態度，讓事實能釐清後，對於需要課責的相關人員，也會以最嚴厲的方式做後續處理。

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