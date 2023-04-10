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校園霸凌成長3倍 立委：防止歧視為先

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

嚴防台版「黑暗榮耀」上演，立委呼籲從防制校園歧視開始！民進黨立委吳思瑤10日質詢，霸凌事件5年來已成長2.84倍，教育部應強化事前預防，注重防制校園內的「微歧視」。教育部次長林明裕承諾，未來會更關注此類議題。無黨籍立委黃國書則呼籲，目前霸凌、體罰、不當管教難以區隔，教育部應建立調查預判的機制。

從防歧視開始

吳思瑤表示，根據教育部資料顯示，107年校園學生對學生霸凌事件共563件，111年飆升到1601件，成長將近2.84倍，以肢體與言語霸凌為主。她還指出，這數據恐怕還有黑數，只是校園霸凌的冰山一角。

她失望的說，看到教育部報告僅專注於「懲治」的部分，「預防」提的非常少。吳思瑤表示，許多霸凌其實從「微歧視」開始，如被嫌脾氣不好、對外貌進行攻擊、被嫌愛出鋒頭等，後續才變成集體霸凌的行為，呼籲教育部應重新思考根本預防之道。

吳思瑤苦笑說，「教育部報告都只在講霸凌宣導啊，要讓人知道霸凌的樣態而已」。林明裕回應說，教育部會加強對「微歧視」的關注。吳思瑤呼籲，應擴大學生學習個人特質差異，並儘早介入「微歧視」事件。

霸凌定義模糊

無黨籍立委黃國書表示，過去曾出現國中生遭同學甩耳光、在同學飲料中加料等事件，但都因為沒有「持續性」，而不被定義為霸凌，且各縣市對「持續性」的認定標準也不一，呼籲教育部應建立裁量基準。

教育部長潘文忠回應，因為要與體罰、不當管教等事件做出區別，當初霸凌的定義才會強調「持續性」，執行面還是以個案的實際狀況來處理，對於執行面有模糊處或法規有疑義的部分，教育部也會蒐集各種樣態和縣市處理機制，待綜整後進行檢討精進。

黃國書指出，加上霸凌、體罰、不當管教難以區隔，且適用法規也不同，導致學生、家長求助時易混淆，建議教育部應建立「調查預判機制」，讓校園有所適從。

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霸凌 教育部 吳思瑤

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