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影／校園霸凌頻傳 范雲要求汰換不適任教師

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
民進黨立委范雲（左二）今天邀集民間團體和高中學生舉行記者會，強調不適任教師難以退場，是校園霸凌持續惡化的重要原因之一。記者胡經周／攝影
民進黨立委范雲（左二）今天邀集民間團體和高中學生舉行記者會，強調不適任教師難以退場，是校園霸凌持續惡化的重要原因之一。記者胡經周／攝影

針對校園霸凌頻傳，民進黨立委范雲今天邀集民間團體和高中學生舉行記者會，范雲表示，根據教育部統計，校園霸凌通報案件，2016年607件，2021年增加到1089件，多了將近8成。而確認案件則是2016年167件，2020年238件，多了快4成，並認為這數量嚴重被低估。

范雲指出，教師本來應該是防制霸凌中重要的一環，可是現況卻是教師本身變成霸凌者，或面對學生被霸凌事件消極不處理，都還能持續在校園任教。不適任教師難以退場，是校園霸凌持續惡化的重要原因之一。

民進黨立委范雲（中）今天邀集民間團體和高中學生舉行記者會，強調不適任教師難以退場，是校園霸凌持續惡化的重要原因之一。記者胡經周／攝影
民進黨立委范雲（中）今天邀集民間團體和高中學生舉行記者會，強調不適任教師難以退場，是校園霸凌持續惡化的重要原因之一。記者胡經周／攝影

霸凌 范雲

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