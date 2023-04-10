校園霸凌「持續」定義難成案恐存黑數 朝野要教育部檢討

台中某高中生疑似遭師長霸凌後發生不幸的案件，引發社會輿論，各界回頭檢視校園霸凌防治現況，朝野立委皆指出，通報案量激增，但霸凌成案率低，幾乎都是因不符「持續」定義，「持續」卻未有判準依據，另也存在黑數未被正視處理，各縣市處置作為也不一，形同「不確定的法律概念」，呼籲教育部應檢討霸凌定義。教育部長潘文忠表示，鼓勵通報是防治霸凌的第一關，但仍須視個案來判定，但承諾後續綜整後會來檢討相關定義。

立法院教育及文化委員會今天舉行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」進行專題報告，並備質詢。

霸凌防治準則規範樣態包含師對生、生對生的霸凌。立委陳培瑜表示，現行師對生霸凌成案率低，實際上是很多案例被當成不當管教，或甚至連不當管教也無法成立，導致孩子被漏接。霸凌必須要符合「持續」定義，卻反讓師生無法依循。

立委黃國書也說，教育部2019年統計僅159件霸凌案成立，中間可能存有黑數，或沒有被正式與處理，不過教育部2021年成立反霸凌專線，到了2022年，一年通報案量增加73%，顯見校園霸凌問題越來越嚴重。台版黑暗榮耀在台灣真實上演，卻也存在黑數，可能沒被正視或處理，或是因沒有「持續性」而不被定義為霸凌。

黃國書也說，現行霸凌防治準則中清楚寫了要「持續」，但各縣市認定卻有不同標準。他舉例，台南只要行為嚴重，一次也算霸凌；高雄市也有判定要件，每個月2、3次以上為判斷原則。霸凌是不確定的法律概念，要用解釋、準則不易，若沒有裁量基準，教師也難有依據。

立委陳秀寶說，有教師叫學生自掌嘴、公審學生，甚至上課到一半把學生趕出教室。校園霸凌通報案持續上升，教育部卻說是師生對霸凌防治意識高漲，但有霸凌行為才有霸凌案件，案件數成長並不合理，教育部應研擬如何落實防止校園霸凌事件。

「有人用童年療癒一生，也有人用一生來療癒童年」，立委萬美玲呼籲，教育部一定要正視問題。校園霸凌防治準則第三條提及，霸凌是持續性的行為，非持續性則被定義為校園行為偏差，但一次就可能會對學生落下陰影。

萬美玲說，很多案子有一定的困難度，也希望不要冤望事情真實性，校園霸凌防治準則，不能因為一次插曲就把事件擴大，但也不能輕忽，希望教育部應來討論如何界定「持續性」的樣貌，讓第一線能有所依循。

立委鄭麗文指出，近5年來校園霸凌通報件數增加，以2018年來說，通報件數有562件、確認件數169件，2022年通報件數1942件、確認件數卻只有222件，通報案件經學校調查後，霸凌確認件數比例卻是下降，質疑校方是球員兼裁判，甚至霸凌加害者可能就是學校師長。

鄭麗文也說，日本過去也把「持續」放入霸凌準則，後來也移除了；美國的霸凌定義也未提及持續，呼籲教育部應檢討霸凌定義。

潘文忠表示，校園霸凌通報數字增加，但確認數字沒有明顯增加，而鼓勵通報，是防治霸凌的第一關。另外，校園除了霸凌，還有不當管教、偏差行為、體罰的面向，霸凌總要做不同界定，因此當時才對霸凌是用「持續性」的。當時修正教師法時，幾乎快列出霸凌的細節，但承諾後續綜整後會來檢討相關定義，完善處理機制。