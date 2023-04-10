台中某高中霸凌案 潘文忠：以最嚴厲方式處理

立法院教育及文化委員會今天舉行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」進行專題報告，並邀請教育部長潘文忠備質詢。

針對日前台中市某公立高中學生疑遭師長霸凌，導致該學生因霸凌壓力輕生，教育部長潘文忠表示，教育部非常重視此事，在了解疑義後，立即組成專案小組到台中了解。專案小組全為外聘委員，希望客觀公正、毋枉毋縱，預計4月中旬會有調查報告，將對需課責人員以最嚴厲的方式做後續處理。 針對日前台中市某公立高中學生疑遭師長霸凌，導致該學生因霸凌壓力輕生，教育部長潘文忠今天表示，將對需課責人員以最嚴厲的方式做後續處理。記者胡經周／攝影