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台中某高中霸凌案 潘文忠：以最嚴厲方式處理

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對日前台中市某公立高中學生疑遭師長霸凌，導致該學生因霸凌壓力輕生，教育部長潘文忠（右一）今天表示，將對需課責人員以最嚴厲的方式做後續處理。記者胡經周／攝影
針對日前台中市某公立高中學生疑遭師長霸凌，導致該學生因霸凌壓力輕生，教育部長潘文忠（右一）今天表示，將對需課責人員以最嚴厲的方式做後續處理。記者胡經周／攝影

立法院教育及文化委員會今天舉行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」進行專題報告，並邀請教育部潘文忠備質詢。

針對日前台中市某公立高中學生疑遭師長霸凌，導致該學生因霸凌壓力輕生，教育部長潘文忠表示，教育部非常重視此事，在了解疑義後，立即組成專案小組到台中了解。專案小組全為外聘委員，希望客觀公正、毋枉毋縱，預計4月中旬會有調查報告，將對需課責人員以最嚴厲的方式做後續處理。

針對日前台中市某公立高中學生疑遭師長霸凌，導致該學生因霸凌壓力輕生，教育部長潘文忠今天表示，將對需課責人員以最嚴厲的方式做後續處理。記者胡經周／攝影
針對日前台中市某公立高中學生疑遭師長霸凌，導致該學生因霸凌壓力輕生，教育部長潘文忠今天表示，將對需課責人員以最嚴厲的方式做後續處理。記者胡經周／攝影

教育部 霸凌 潘文忠

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