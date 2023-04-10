露營集體罰跪 教長潘文忠允檢討戶外教育「不該假手外人」

國內多所國中、高中經常在學生一、二年級階段舉辦隔宿露營、公民教育訓練，學校多外包由旅行社承辦，但在活動中由旅行社人員擔任的「值星官」、「教官」，卻經常無厘頭發怒，甚至學生洗澡洗一半被強開門，侵犯學生隱私，日前高雄某國小舉辦五年級生露營活動，上百名學生還遭廠商值夜輔導員要求罰跪，引起外界非議。教育部長潘文忠表示，交通車、住宿委外承辦是必然，但學校應承擔教學任務，核心教學不該假手外人，會針對戶外教育、隔宿露營做更明確的規範。

立法院教育及文化委員會今天舉行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」進行專題報告，並備質詢。

教育部推動戶外教育多年，但國內多所國中、高中，也經常在學生一年級、二年級階段舉辦隔宿露營、公民教育訓練，學校多委由旅行社承辦，但攤開各校隔宿露營行程表，盡管承辦廠商不同，各校活動內容八九不離十都相同，有如一個模子印出來，對學生來而言的共同點是值星官很兇，活動後也忘記學了什麼技能，日前更爆出有上百名學生還遭廠商值夜輔導員要求罰跪。

立委黃國書表示，中小學生參加露營活動行之有年，但在活動中管教學童的值星官，卻沒有資格限制或是專業，也缺乏相關規範。

立委張其祿也說，學校委外承辦戶外教育活動，也不能說學校沒責任，尤其現在才藝班、運動課程、安親班、補習班等非正規教育機構的管教和教學品質不一，教育部應研議鼓勵或規範性質的措施，強化這類非傳統概念的教師教育知能，不要去霸凌學生。

黃國書也建議，教育部應建立戶外教學管理機制，納入校外人士協助高中以下學校教學或活動注意事項，落實管理規定，不應僅以戶外教育實施參考手冊，軟性提醒學校；另外，應建立戶外教學廠商及活動人員白名單、黑名單，避免學童一再體驗惡質活動。

潘文忠表示，戶外教育是教育部推動的重點，高雄市國小是個案，高雄市府的處理態度也很清楚。推動戶外教育確實有很多規畫，屬於正式教育的一部分，「怎可能統統委外？」

潘文忠也說，先不要說要不要把關，學校應承擔教學任務，交通車、住宿委外是必然，「但核心教學不該假手外人」。他承諾，會以這原則檢討、推動戶外教育、隔宿露營有更明確的規範。