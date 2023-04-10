快訊

24小時內70架次！台灣東南海域出現共軍殲15戰機 可能與這事有關

Selina懷孕4個月孕肚曝光 疑洩「寶寶性別」

「爺孫戀」作詞人李坤城病逝！出現7症狀當心大腸癌已上身 做對2事可助預防

露營集體罰跪 教長潘文忠允檢討戶外教育「不該假手外人」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天舉行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」進行專題報告，並備質詢。記者趙宥寧／攝影
立法院教育及文化委員會今天舉行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」進行專題報告，並備質詢。記者趙宥寧／攝影

國內多所國中、高中經常在學生一、二年級階段舉辦隔宿露營、公民教育訓練，學校多外包由旅行社承辦，但在活動中由旅行社人員擔任的「值星官」、「教官」，卻經常無厘頭發怒，甚至學生洗澡洗一半被強開門，侵犯學生隱私，日前高雄某國小舉辦五年級生露營活動，上百名學生還遭廠商值夜輔導員要求罰跪，引起外界非議。教育部潘文忠表示，交通車、住宿委外承辦是必然，但學校應承擔教學任務，核心教學不該假手外人，會針對戶外教育、隔宿露營做更明確的規範。

立法院教育及文化委員會今天舉行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」進行專題報告，並備質詢。

教育部推動戶外教育多年，但國內多所國中、高中，也經常在學生一年級、二年級階段舉辦隔宿露營、公民教育訓練，學校多委由旅行社承辦，但攤開各校隔宿露營行程表，盡管承辦廠商不同，各校活動內容八九不離十都相同，有如一個模子印出來，對學生來而言的共同點是值星官很兇，活動後也忘記學了什麼技能，日前更爆出有上百名學生還遭廠商值夜輔導員要求罰跪。

立委黃國書表示，中小學生參加露營活動行之有年，但在活動中管教學童的值星官，卻沒有資格限制或是專業，也缺乏相關規範。

立委張其祿也說，學校委外承辦戶外教育活動，也不能說學校沒責任，尤其現在才藝班、運動課程、安親班、補習班等非正規教育機構的管教和教學品質不一，教育部應研議鼓勵或規範性質的措施，強化這類非傳統概念的教師教育知能，不要去霸凌學生。

黃國書也建議，教育部應建立戶外教學管理機制，納入校外人士協助高中以下學校教學或活動注意事項，落實管理規定，不應僅以戶外教育實施參考手冊，軟性提醒學校；另外，應建立戶外教學廠商及活動人員白名單、黑名單，避免學童一再體驗惡質活動。

潘文忠表示，戶外教育是教育部推動的重點，高雄市國小是個案，高雄市府的處理態度也很清楚。推動戶外教育確實有很多規畫，屬於正式教育的一部分，「怎可能統統委外？」

潘文忠也說，先不要說要不要把關，學校應承擔教學任務，交通車、住宿委外是必然，「但核心教學不該假手外人」。他承諾，會以這原則檢討、推動戶外教育、隔宿露營有更明確的規範。

露營 教育部 潘文忠

延伸閱讀

影／陸生連4年停招、學士班6月清零 教長：遺憾陸方仍禁止

高中師霸凌案4月中完成調查報告 潘文忠：最嚴厲方式做後續處理

兒童節分享卡通 潘文忠不識屁屁偵探、佩佩豬

潘文忠不認同私中考試招生 教育團體意見分歧

相關新聞

高中師霸凌案4月中完成調查報告 潘文忠：最嚴厲方式做後續處理

今年2月下旬，台中市某公立高中學生疑遭師長霸凌，發生憾事，經民間團體公開披露後，台中市政府教育局3月下旬將涉案7名師長調...

班班有冷氣優先 校廁改建拖2年

行政院近年力推「班班有冷氣」計畫，卻可能排擠基層學校建設經費。新北市一間國小從二○二○年申請廁所修繕經費，因教育部優先推...

影／陸生連4年停招、學士班6月清零 教長：遺憾陸方仍禁止

2020年4月9日大陸宣布暫停陸生來台，大學已經4年無法招收大陸學位新生，今年6月畢業季後，各大學將面臨學士班陸生「清零...

睏世代睡眠債 延後上學難治本

教育部去年九月宣布廢除高中早自習，實際上路一學期，不少學生未因此「早睡晚起」，反而因趕作業、趕校車等原因，更有餘裕「晚睡...

女大生失聯赴緬怎防範？ 大學院校「跑馬燈式宣導」消極

靜宜大學林姓女大生失聯赴緬，讓外界擔心民法下修成年年齡至18歲後，吸引歹徒將黑手伸入校園，讓在民法已成年的高中、大學學子...

露營集體罰跪 教長潘文忠允檢討戶外教育「不該假手外人」

國內多所國中、高中經常在學生一、二年級階段舉辦隔宿露營、公民教育訓練，學校多外包由旅行社承辦，但在活動中由旅行社人員擔任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦